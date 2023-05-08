查理斯三世加冕禮｜無厘頭傳梅根喬裝出席　瘋傳「白頭佬」原來大有來頭

英王查理斯三世(King Charles III)加冕典禮周六(6日)舉行，亨利王子隻身飛回英國，其妻子梅根則早已表明不會出席，但卻傳出典禮上一名白髮男子是梅根喬裝，並在社交平台引發討論。然而，那名白髮的男子期後被揭原來身分大有來頭。

社交平台Twitter帳戶「Bob Cryer」周六突然上傳一張加冕典禮轉播畫面，可見一名留著白色中長髮、白色鬍鬚，戴著茶色太陽鏡的男子，並在寫下「梅根，妳騙不了我們的……」暗示梅根喬裝成這名男子混入典禮，詎料獲得大批網民關注，至今累積近40萬次點閱，亦網民留言大讚這是「年度最佳推文」，有人說「抱歉，我真的笑出來」，亦有幽默回應「我還以為是特朗普」。