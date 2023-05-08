查理斯三世加冕禮｜無厘頭傳梅根喬裝出席　瘋傳「白頭佬」原來大有來頭

英王查理斯三世(King Charles III)加冕典禮周六(6日)舉行，亨利王子隻身飛回英國，其妻子梅根則早已表明不會出席，但卻傳出典禮上一名白髮男子是梅根喬裝，並在社交平台引發討論。然而，那名白髮的男子期後被揭原來身分大有來頭。
社交平台Twitter帳戶「Bob Cryer」周六突然上傳一張加冕典禮轉播畫面，可見一名留著白色中長髮、白色鬍鬚，戴著茶色太陽鏡的男子，並在寫下「梅根，妳騙不了我們的……」暗示梅根喬裝成這名男子混入典禮，詎料獲得大批網民關注，至今累積近40萬次點閱，亦網民留言大讚這是「年度最佳推文」，有人說「抱歉，我真的笑出來」，亦有幽默回應「我還以為是特朗普」。
曾任皇家豎琴手 為查理斯作曲
然而，有傳媒事後報道，原來這位「白頭佬」其實是現年79歲的知名作曲家Karl Jenkins，他的作品就裡用作加冕典禮上演奏的曲目之一，是他20年前擔任皇家豎琴手時，為當時仍是威爾斯親王的查理斯而創作，他更在2015年因音樂上的成就獲封爵士。
事實當然證明，梅根當時正身處美國為兒子阿奇(Archie)慶祝生日，不過依然成為網民關注的焦點，周日(7日)亦有媒體拍攝到她在加州和朋友一起登山，至於隻身出席加冕典禮後，馬上趕回美國的亨利則沒有現身。