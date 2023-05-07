查理斯三世加冕禮｜路易王子古靈精怪 夏洛特公主高貴似英女王(多圖)

英王查理斯三世加冕大典昨舉行，去年6月在英女王登基70周年慶祝活動真我流露而大出風頭、王儲威廉的小兒子路易王子再成焦點，攝影師鏡頭在昨日典禮中不時捕捉他的一舉一動。剛5歲生日的路易王子不失古靈精怪個性，夏洛特公主似乎被委派「看管」弟弟，進入西敏寺時拖實路易的手。不過，可能儀式時間太長，路易期間眈天望地，又睡魔急召「打喊露」，對儀式會場西敏寺也感好奇，抬頭手指指問身旁的姐姐夏洛特公主。儀式後，在白金漢宮的露台觀看表演及與群眾見面時，路易又大派表情包合埋雙眼露出趣怪表情，又張口大叫。至於上周慶祝8歲生日的夏洛特公主，舉止斯文淡定，有輿論認為她高貴氣質似曾祖母英女王。