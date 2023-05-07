查理斯三世加冕禮｜路易王子古靈精怪 夏洛特公主高貴似英女王(多圖)

英王查理斯三世加冕大典昨舉行，去年6月在英女王登基70周年慶祝活動真我流露而大出風頭、王儲威廉的小兒子路易王子再成焦點，攝影師鏡頭在昨日典禮中不時捕捉他的一舉一動。剛5歲生日的路易王子不失古靈精怪個性，夏洛特公主似乎被委派「看管」弟弟，進入西敏寺時拖實路易的手。不過，可能儀式時間太長，路易期間眈天望地，又睡魔急召「打喊露」，對儀式會場西敏寺也感好奇，抬頭手指指問身旁的姐姐夏洛特公主。儀式後，在白金漢宮的露台觀看表演及與群眾見面時，路易又大派表情包合埋雙眼露出趣怪表情，又張口大叫。至於上周慶祝8歲生日的夏洛特公主，舉止斯文淡定，有輿論認為她高貴氣質似曾祖母英女王。
查理斯三世加冕禮｜凱特與夏洛特穿母女裝
路易王子與夏洛特公主的母親凱特王妃穿著打扮一向受關注，被喻為「帶貨女王」。她身穿愛牌Alexander McQueen英國設計師Sarah Burton的禮服出席加冕大典，棄王冠而頭戴銀色花環；並與夏洛特穿母女裝，夏洛特穿上Alexander McQueen的斗篷式連身裙，也像母親頭戴銀色花環，而母親的長裙裙尾有刺繡圖案，她的斗篷也有刺繡。凱特結婚時所穿的婚紗亦是Sarah Burton設計。路易和夏洛特的哥哥喬治王子在儀式中擔任祖父查理斯的「榮譽四騎士」之一，陪同祖父進場，在儀式後才與父母和弟妹同乘馬車回白金漢宮。