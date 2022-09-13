查理斯三世國會含淚演說 女王靈柩停教堂追思

英女王伊利沙伯二世的國葬將於下周一上午11時在倫敦西敏寺(Westminster Abbey)舉行。其靈柩前日從蘇格蘭巴爾莫勒爾堡移送至蘇格蘭首府愛丁堡後，昨安放於聖吉爾斯大教堂(St. Giles' Cathedral)並舉行追思儀式，之後停靈24小時，供民眾瞻仰。
靈車於當地時間周日早上約10時出發，告別英女王生前最喜歡的夏宮巴爾莫勒爾堡，由警車開路，駛往愛丁堡，沿途大批民眾送別。一名退役英軍受訪表示，「我們跟女王一起度過這麼久，長達70年，這是我們認識的唯一君主，我認為自己有義務在這裡向她揮手送別。」蘇格蘭首席部長施雅晴(Nicola Sturgeon)及多名政黨代表在蘇格蘭議會外向女王致敬。靈柩最後抵達英國王室在蘇格蘭的行宮荷里路德宮(Palace of Holyroodhouse)。
靈柩於當地時間周一下午，在英王查理斯三世及王室成員陪同下，移往愛丁堡聖吉爾斯大教堂，並舉行追思儀式。翌日舉行簡單的禱告儀式後，靈柩將送往愛丁堡機場，晚上由皇家空軍專機移送至倫敦，隨後經陸路移靈至白金漢宮。
西敏廳瞻養 須機場級安檢
周三下午，靈柩將由白金漢宮移往倫敦國會西敏廳(Westminster Hall)，下午5時起供民眾瞻仰，屆時西敏廳將全日24小時開放4天，料有以十萬計民眾通宵等候進場瞻仰女王。當局周一發布規定，進入民眾須接受機場級安檢，只能攜帶尺寸不超過40乘30乘20公分的袋子進入西敏廳，且只准有一個開口方便檢查，而食物、任何液體、花束、蠟燭、玩偶、照片、旗幟等多種物品均不得帶進場，亦不可攝影及用手機。美國白宮周日稱，總統拜登已正式接受邀請，將偕夫人吉爾出席英女王國葬。
查理斯三世︰誓以母為榜樣
查理斯三世周一在西敏廳，首次向國會議員發表講話，他指感到「歷史的重量」正在他四周，指國會是民主存在及得以發揮的器具，承諾將以母親為榜樣，無私服務國家，捍衛民主及維護憲政政府。
查理斯三世聆聽上議院議長麥福男爵及下議院議長賀立紳對女王的悼詞，以及國會響起國歌《天佑國王》(God Save the King)時，眼泛淚光。
亨利︰懷念與女王初見時光
英女王孫兒、近年脫離王室並移居美國的亨利王子，周一發文悼念祖母，感謝她畢生服務國民，並引用她在菲臘親王離世時所說的一句話「生命，當然是由無數次的終極分離及初見組成」，指這句話如今亦正安慰大家心靈。亨利說懷念跟女王的種種初見時光，「由最早時我跟你一起的兒童時光回憶，到我第一次會晤作為一國之君的你，再到你第一次見我親愛的妻子、擁抱你珍愛的曾孫兒。」他感謝感謝祖母種種可靠建議，以及她富有感染力的微笑，「我們也在微笑，因知道你已經跟爺爺團聚，一起安息」。