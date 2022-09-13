查理斯三世國會含淚演說 女王靈柩停教堂追思

英女王伊利沙伯二世的國葬將於下周一上午11時在倫敦西敏寺(Westminster Abbey)舉行。其靈柩前日從蘇格蘭巴爾莫勒爾堡移送至蘇格蘭首府愛丁堡後，昨安放於聖吉爾斯大教堂(St. Giles' Cathedral)並舉行追思儀式，之後停靈24小時，供民眾瞻仰。

靈車於當地時間周日早上約10時出發，告別英女王生前最喜歡的夏宮巴爾莫勒爾堡，由警車開路，駛往愛丁堡，沿途大批民眾送別。一名退役英軍受訪表示，「我們跟女王一起度過這麼久，長達70年，這是我們認識的唯一君主，我認為自己有義務在這裡向她揮手送別。」蘇格蘭首席部長施雅晴(Nicola Sturgeon)及多名政黨代表在蘇格蘭議會外向女王致敬。靈柩最後抵達英國王室在蘇格蘭的行宮荷里路德宮(Palace of Holyroodhouse)。 靈柩於當地時間周一下午，在英王查理斯三世及王室成員陪同下，移往愛丁堡聖吉爾斯大教堂，並舉行追思儀式。翌日舉行簡單的禱告儀式後，靈柩將送往愛丁堡機場，晚上由皇家空軍專機移送至倫敦，隨後經陸路移靈至白金漢宮。

西敏廳瞻養 須機場級安檢 周三下午，靈柩將由白金漢宮移往倫敦國會西敏廳(Westminster Hall)，下午5時起供民眾瞻仰，屆時西敏廳將全日24小時開放4天，料有以十萬計民眾通宵等候進場瞻仰女王。當局周一發布規定，進入民眾須接受機場級安檢，只能攜帶尺寸不超過40乘30乘20公分的袋子進入西敏廳，且只准有一個開口方便檢查，而食物、任何液體、花束、蠟燭、玩偶、照片、旗幟等多種物品均不得帶進場，亦不可攝影及用手機。美國白宮周日稱，總統拜登已正式接受邀請，將偕夫人吉爾出席英女王國葬。