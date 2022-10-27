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國際
2022-10-27 13:43:00

查理斯三世將賣英女王14匹馬　包括為女王最後贏出的「戀愛」(有片)

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英王查理斯三世繼承了母親伊利沙伯二世的匹，而王后米拉則將接手皇家馬廄。雖然眾所周知英女王熱愛馬匹及馬術運動，但有消息指，查理斯三世將賣14匹，其中甚至包括女王過世前，最後為她贏得比賽的「戀愛」(Love Affairs)

查理斯三世將賣英女王14匹馬，包括最後一次贏出的「戀愛」。(網上圖片)

查理斯三世將賣英女王14匹馬，包括最後一次贏出的「戀愛」。(網上圖片)

《每日郵報》(Daily Mail)報道，英女王名下繁殖馬匹參賽或出售皇家辛定咸(Royal Sandringham)牧場，過去每年大約賣出7匹。英女王辭世後，牧場由查理斯三世繼承了牧場的38匹繁殖雌馬及60匹出賽馬。(BBC)和《城鄉》(Town and Country)雜誌報，查理斯三世將賣出14，負責拍賣的Tattersalls發言人Jimmy George表示，其實這很平常，由於女王有母種馬繁殖，沒辦法全都留下，因此王室每年都會賣馬。他說，這就像股東會賣股票一樣，而查理斯所做的，便如同賣股賣馬並不意味王室將結束和賽馬的關係。

皇家辛定咸(Royal Sandringham)牧場。(網上圖片) 英女王生前最後為她贏得比賽的「戀愛」(Love Affairs)。(網上圖片)

與其看賽馬 理斯三世寧願騎馬參賽

理斯三世雖然一直都在關注賽馬，1980年代時，還曾短暫當過業餘騎師參加比賽但由於那是母親的興趣，因此他始終保持一定的距離。報道又指，王后卡米拉曾說，查理斯三世很愛運動，與其看賽馬，他寧願騎馬參賽。又說，看賽馬是已故女王生活中的熱情所在，「她(英女王)能從頭開始，告訴你她所飼養和擁有的每一匹馬，甚麼都不會忘記，但我卻幾乎記不住自己1年前養的馬

廣為人知，更曾拉近2000次頭馬，每年公開的年度財政報告中可見，她於過去30年憑賭馬贏得逾700萬英鎊

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