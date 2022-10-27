查理斯三世將賣英女王14匹馬　包括為女王最後贏出的「戀愛」(有片)

英王查理斯三世繼承了母親伊利沙伯二世的馬匹，而王后卡米拉則將接手皇家馬廄。雖然眾所周知英女王熱愛馬匹及馬術運動，但有消息指，查理斯三世將賣出14匹，其中甚至包括女王過世前，最後為她贏得比賽的「戀愛」(Love Affairs)。

據《每日郵報》(Daily Mail)報道，英女王名下繁殖馬匹參賽或出售的皇家辛定咸(Royal Sandringham)牧場，過去每年大約賣出7匹。英女王辭世後，牧場由查理斯三世繼承了牧場的38匹繁殖雌馬及60匹出賽馬。根據英國廣播公司(BBC)和《城鄉》(Town and Country)雜誌報道，查理斯三世將賣出14匹，負責拍賣的Tattersalls發言人Jimmy George表示，其實這很平常，由於女王有母種馬並繁殖，沒辦法全都留下，因此王室每年都會賣馬。他說，這就像股東會賣股票一樣，而查理斯三世所做的，便如同賣股一般，賣馬並不意味王室將結束和賽馬的關係。

與其看賽馬 查 理斯 三世寧 願騎馬參賽

其實報道亦提到，查理斯三世雖然一直都在關注賽馬，1980年代時，還曾短暫當過業餘騎師參加比賽，但由於那是母親的興趣，因此他始終保持一定的距離。報道又指，王后卡米拉曾說，查理斯三世很愛運動，與其看賽馬，他寧願騎馬參賽。她又說，看賽馬是已故女王生活中的熱情所在，「她(英女王)能從頭開始，告訴你她所飼養和擁有的每一匹馬，甚麼都不會忘記，但我卻幾乎記不住自己1年前養的馬」。

已故英女王熱愛馬術運動廣為人知，她除了愛騎馬、觀看賽馬和賭馬，更曾拉近2000次頭馬，亦有報道指，從她每年公開的年度財政報告中可見，她於過去30年憑賭馬贏得逾700萬英鎊的「私己錢」。