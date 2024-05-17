查理斯三世新肖像畫被批「沐浴鮮血中」　畫家親解創作意念

14日，英國國王查理斯三世（Charles III）公布了自去年5月登基以來的首張官方肖像畫，由於過於鮮艷的紅色背景而引發爭議。
「正在地獄中燃燒」
據《紐約時報》15日報道，通常王室肖像應該是大方、穩重的，象徵國家、政權和血統的地位，但藝術家伊歐（Jonathan Yeo）所創作的這張新官方肖像畫中，查理斯三世全身都沐浴在一片刺眼的紅色海洋之中。儘管查爾斯三世肩膀上的蝴蝶象徵了他從王子到君主的轉變，但這一符號無疑被過於刺眼的背景色喧賓奪主了。
對於這幅特別的肖像，許多網友紛紛在王室的社交媒體留言區表達不滿：「對我來說，它傳達了這樣的訊息：君主制正在熊熊燃燒，或者國王正在地獄中燃燒。」也有人表示，畫中的國王「好像沐浴在鮮血中」，讓人聯想到魔鬼，還有人提到了王室過去的醜聞以及英國的殖民歷史。
「對強烈的色彩感到有點驚訝」
伊歐在接受BBC採訪稱，當國王第一次看到這幅畫時，他也「對強烈的色彩感到有點驚訝」，不過這可能是輕描淡寫的說法。伊歐表示，他希望創作一幅更現代的王室肖像，反映查爾斯希望成為一位更現代的君主，包括減少在職王室成員的數量，並縮減加冕典禮規模等等。
據路透社報道，53歲的伊歐也曾為查理斯三世已故的父親菲臘親王（Prince Philip）畫過肖像畫，此外還曾為奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）和前英國首相貝理雅（Tony Blair）等名人作畫。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章