查理斯三世新肖像畫被批「沐浴鮮血中」　畫家親解創作意念

14日，英國國王查理斯三世（Charles III）公布了自去年5月登基以來的首張官方肖像畫，由於過於鮮艷的紅色背景而引發爭議。

「正在地獄中燃燒」

據《紐約時報》15日報道，通常王室肖像應該是大方、穩重的，象徵國家、政權和血統的地位，但藝術家伊歐（Jonathan Yeo）所創作的這張新官方肖像畫中，查理斯三世全身都沐浴在一片刺眼的紅色海洋之中。儘管查爾斯三世肩膀上的蝴蝶象徵了他從王子到君主的轉變，但這一符號無疑被過於刺眼的背景色喧賓奪主了。

對於這幅特別的肖像，許多網友紛紛在王室的社交媒體留言區表達不滿：「對我來說，它傳達了這樣的訊息：君主制正在熊熊燃燒，或者國王正在地獄中燃燒。」也有人表示，畫中的國王「好像沐浴在鮮血中」，讓人聯想到魔鬼，還有人提到了王室過去的醜聞以及英國的殖民歷史。