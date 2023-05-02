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國際
2023-05-02 23:10:17

查理斯三世登基禮前夕 安妮公主罕有受訪唱反調︰反對精簡王室(有片)

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安妮公主接受CBC訪問。(互聯網)

安妮公主接受CBC訪問。(互聯網)

英國安妮公主在兄長查理斯三世的登基禮前夕罕有地接受訪問，大談王室。查理斯三世欲精簡王室架構之際，安妮卻唱反調，直指「這不是個好主意」。她又談到新冠肺炎疫情「偷走」了父親菲臘親王，並指母親伊利沙伯二世離世時，民眾的反應令她大受感動。

安妮公主｜指王室有助英國長遠穩定

72歲的安妮公主是伊利沙伯二世的唯一女兒，是王室內最勤力、履行最多公務的成員。她近日接受加拿大廣播公司(CBC)專訪時，為王室的在現今社會的存在辯護，說明白母親離世後、新國王基登，會令社會討論王室還應否存在，而她認為王室能為英國及英聯邦帶來長遠穩定、持續性及美善。

安妮公主談及母親離世時表現傷感，並指相信查理斯會盡力侍奉國家。(路透社、資料圖片)

安妮公主談及母親離世時表現傷感，並指相信查理斯會盡力侍奉國家。(路透社、資料圖片)

安妮公主｜指查理斯三世將竭力侍奉國家

被問及是否贊同精簡王室時，安妮跟查理斯三世唱反調，說「於我的角度而言，我不認為這是一個好主意」，認為目前的王室陣容已夠小，包括亨利王子夫婦已脫離，而安德魯王子又因醜聞已被邊緣化。被問及認為查理斯三世會是哪一種國王時，安妮笑說︰「你也知道你會得到甚麼，因為他也已試做了好些時間，我不認為他會改變」，她補充說︰「他對自己侍奉(國家)的水平非常執着，這點將保持不變」。

安妮公主指疫情斷絕了菲臘親王的社交，「偷走」了他。(資料圖片)

安妮公主指疫情斷絕了菲臘親王的社交，「偷走」了他。(資料圖片)

安妮公主｜疫情「偷走」了菲臘親王

安妮也在訪問中談到離世的雙親。她認為疫情導致的社交限制，對父親健康有影響，「新冠偷走了我父親，他失去了很多本來會去看他、跟他談天，那些談話內容會令他興致勃勃。但他全都失去了」，「我相信很多家庭也會告訴你一樣的事。對老一輩來說……網上接觸並非人人適合」。安妮形容母親伊利沙伯二世的靈柩，由蘇格蘭移送至白金漢宮時，表現傷感，而民眾在街上送別，令她感動不已。

在訪問尾聲，安妮被問及是否擔心英國王室的未來時，斬釘截鐵的說「不」。英媒指，不計「爆料」的亨利王子夫婦，今次是英國王室成員近年內容最廣泛及詳盡的一次訪問。

安妮公主接受CBC訪問。(互聯網)

安妮公主接受CBC訪問。(互聯網)

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