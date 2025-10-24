查理斯三世與教宗良十四世一同祈禱　五百年宗教隔閡告終

英格蘭教會（聖公會）與羅馬天主教之間長達五世紀的宗教裂痕，隨著查理斯三世與教宗良十四世共同在西斯汀教堂（Sistine Chapel）祈禱，邁向歷史性和解。這場祈禱象徵着自亨利八世脫離羅馬天主教會以來，兩大宗教領袖首次攜手展現合作意願。
亨利八世脫離羅馬天主教會
1534年，亨利八世因追求繼承人及個人情感需求，離婚未果，最終脫離羅馬天主教會，成立英國國教會並自任最高統治者。與此同時，他下令摧毀修道院、沒收財產，並對天主教徒施以壓迫，導致數百年來英格蘭與蘇格蘭的天主教徒無法公開活動。即便到了20世紀中葉，天主教徒與英國國教徒之間的通婚仍然受到社會反對。
然而，近數十年來，雙方關係逐漸緩和。2013年，英國《王位繼承法》放寬了王位繼承人與天主教徒結婚的限制，雖然君主仍須保持為英國國教徒。今年早些時候，查理斯三世與卡米拉王后在教宗方濟各去世前進行私人拜訪，並於9月出席皈依天主教的肯特公爵夫人葬禮，成為500年來第一位參加天主教彌撒的英國君主。
一個全新時代的開始
神學家霍基（Jamie Hawkey）評論道，過去六十年間，雙方已「非凡地重新發現共同根源」，但他也坦言，仍有重大分歧需要克服。宗教媒體中心簡報會上，霍基指出：「相互猜疑的時代真的結束了。」
《鑰匙與王國：英國與教皇》一書的作者凱瑟琳·佩平斯特（Catherine Pepinster）則補充道，英國與羅馬之間的長期矛盾自宗教改革以來一直存在，但兩大宗教領袖如今共同跪祈，代表著一個全新時代的開始。
