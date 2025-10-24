查理斯三世與教宗良十四世一同祈禱　五百年宗教隔閡告終

英格蘭教會（聖公會）與羅馬天主教之間長達五世紀的宗教裂痕，隨著查理斯三世與教宗良十四世共同在西斯汀教堂（Sistine Chapel）祈禱，邁向歷史性和解。這場祈禱象徵着自亨利八世脫離羅馬天主教會以來，兩大宗教領袖首次攜手展現合作意願。

亨利八世脫離羅馬天主教會

1534年，亨利八世因追求繼承人及個人情感需求，離婚未果，最終脫離羅馬天主教會，成立英國國教會並自任最高統治者。與此同時，他下令摧毀修道院、沒收財產，並對天主教徒施以壓迫，導致數百年來英格蘭與蘇格蘭的天主教徒無法公開活動。即便到了20世紀中葉，天主教徒與英國國教徒之間的通婚仍然受到社會反對。