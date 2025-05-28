查理斯三世：加拿大面臨前所未有挑戰　政府會維護國家主權

英王查理斯三世加冕後首次以元首身份到加拿大，在渥太華宣讀御座致辭，為第45屆加拿大國會會期揭幕。查理斯三世讀出總理卡尼政府撰寫的致辭時表示，加拿大正面臨前所未有的挑戰，很多民眾對急劇變化的世界感到焦慮及擔憂。他又指，加拿大與美國之間基於相互尊重而建立的新型經濟與安全關係，將令這兩個主權國家獲益，

英王查理斯三世與皇后卡米拉乘坐馬車到加拿大國會。查理斯三世在御座致辭中提到，距離他母親、已故英女王伊利沙伯二世上一次主持加拿大國會開幕，已經近50年，當時二戰仍然是新近及痛苦的記憶，冷戰正在加劇，今日，大家必須面對現實自二次大戰以來，世界從未如此危險及不穩，加拿大正面臨我們一生中最前所未有的挑戰，民主、多元、法治、自決及自由是加拿大人珍視的價值觀，也是政府決心維護的價值觀。