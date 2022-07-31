查理斯再爆收錢爭議 曾收拉登家族近千萬捐款

英國王儲查理斯再爆「收錢」爭議。英國《星期日泰晤士報》報道，查理斯的慈善基金會，曾經收取發動911襲擊恐怖組織阿蓋達已故領袖拉登的家族100萬英鎊(約955萬港元)捐款。據報查理斯當時在倫敦親自接見拉登兩名同父異母兄弟，不理會王室顧問勸阻，堅持接納捐獻。

報道聲稱，查理斯於2013年10月30日，即拉登在巴基斯坦被美軍特種部隊擊斃後約兩年，在倫敦克拉倫斯宮接見76歲的沙特億萬富豪貝克爾(Bakr bin Laden)。據報克拉倫斯宮顧問及查理斯的基金會「威爾斯親王慈善基金」(Prince of Wales Charitable Fund、PWCF)均反對收取貝克爾及另一名拉登兄弟的捐款，其中一名顧問擔心他收取與發動全球最血腥恐襲有關的家族捐款，將令舉國憤怒(national outrage)，對任何人都沒好處。

查理斯顧問不忿︰有甚麼好理由要這樣做？

另一顧問在基金會收取捐款後，向查理斯諫言退回，指查理斯的名字一旦和拉登相提並論，聲譽恐受重創。消息人士稱，「英國最高層成員選擇與一個不但會敲響警號，也會勾起全球恐慌的名字及家族(拉登)達成協議……到底有甚麼好理由要這樣做？」「世界上捐款來源多的是」。但據稱查理斯認為退款「太尷尬」，對方不知會怎樣想，一眾反對聲音雖然在宮內引起關注，但最終還是沒有退款。

報道補充，沒有證據顯示貝克爾及其兄弟與恐襲有關，但貝克爾曾於2017年因貪腐而遭沙特王儲穆罕默德軟禁在酒店，去年才重獲自由。

威爾斯親王慈善基金主席切西爾爵士(Sir Ian Cheshire)回應報道，指基金會5名信託人當年一致同意接納捐款，事前已作背景審查，亦考慮了政府提供的資料。消息指有人在會上提出疑問，但董事會最終通過收款決定，並強調收款沒有違反基金會規定。

查理斯被爆 曾收裝有100萬歐元現金手提箱

今次是查理斯近期被爆的第二宗收款爭議。上月《泰晤士報》披露查理斯曾收取卡塔爾酋長兼前首相賈西姆(Sheikh Hamad bin Jassim)共300萬歐元(約2,485萬港元)現金，分別放在手提箱及旅行袋內。克拉倫斯宮強調那是慈善捐款，指查理斯一收到款項，立即交予名下慈善機構，機構保證捐款受監管並完成所須程序。