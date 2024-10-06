查理斯原來從不吃午餐！患癌後破戒食呢樣嘢做lunch｜英國王室

英媒指查理斯近日終於「破戒」吃午餐，並選了一種「又健康又流行」的食物。(資料圖片)

英國75歲國王查理斯三世，過去其中一項為人所人知的生活習慣，是從來不吃午餐，原因是公務太過繁忙，令他把吃午餐視為「奢侈品」。

不過，早前宣布患癌的查理斯近日終於破戒肯吃午亡餐，以在日間維持足夠體力。向來注重飲食健康的查理斯是有機食品的支持者，據報他尤其喜歡吃有機蛋。他3年前曾向英國廣播公司(BBC)稱，他每一周內會有兩日不吃肉和魚、一日不吃乳製品。

英國王室｜查理斯揀「又健康又流行」食物作午餐

英媒指，查理斯雖然願意吃午餐，但卻可不是「亂食」，而是堅持只吃「又健康又流行的」東西。