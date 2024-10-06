查理斯原來從不吃午餐！患癌後破戒食呢樣嘢做lunch｜英國王室

英國75歲國王查理斯三世，過去其中一項為人所人知的生活習慣，是從來不吃午餐，原因是公務太過繁忙，令他把吃午餐視為「奢侈品」。
不過，早前宣布患癌的查理斯近日終於破戒肯吃午亡餐，以在日間維持足夠體力。向來注重飲食健康的查理斯是有機食品的支持者，據報他尤其喜歡吃有機蛋。他3年前曾向英國廣播公司(BBC)稱，他每一周內會有兩日不吃肉和魚、一日不吃乳製品。
英國王室｜查理斯揀「又健康又流行」食物作午餐
英媒指，查理斯雖然願意吃午餐，但卻可不是「亂食」，而是堅持只吃「又健康又流行的」東西。
查理斯現身公開場何及他選擇的午餐︰
英國王室｜查理斯揀牛油果作午餐
查理斯「破戒」後午餐的食物，並非上述提及了這些，而是——牛油果，據報他會吃半個作午餐，以補充體力。牛油果被視為「超級食物」，雖然卡路里含量高，但亦正是能夠好好補充能量的「好脂肪」，目前在多地都廣受歡迎。
牛油果好處｜含「好脂肪」及大量營養素 助心臟及降膽固醇
牛油果並含有少量的鎂、錳、銅、鐵、鋅、磷和維生素 A、B1(硫胺素)、B2(核黃素)和B3(菸酸)特，而且牛油果不含任何膽固醇或鈉，飽和脂肪含量也很低。適量食用有維持心臟健康及降低膽固醇和三酸甘油酯水平、有助維持眼睛健康等好處，亦被指可能助預防癌症，以及可能有助緩解關節炎症狀。
牛油果禁忌｜低血糖 低血壓 腎病患者不宜食用
不過，如有腸胃消化問題、對牛油果過敏、腎臟問題、低血糖、低血壓的人士等，則不宜食用牛油果；正在服用傳統薄血丸的人士亦應慎吃。