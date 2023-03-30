查理斯成首位英國君王在德國國會演說 更用德語發言

英王查理斯三世與王后卡米拉周三抵德國柏林，展開其登基後首次國事訪問，輿論認為他此次訪德3天是修補英國脫離歐盟後與歐洲盟友的關係。他今日到聯邦議會發表演說，是首位英國君王在德國國會發言，他幾乎以德語讀出全文。

今次國事訪問，查理斯原計劃首站到法國，但因當地反政府示威而臨時取消。向德國議員演說時，查理斯指出英、德兩國有深厚淵緣，包括英國王室與漢諾威王室的聯繫，雙方過去50年是「老朋友」，希望此行能加深兩國關係。他又提及英、德在文化上的聯繫，英國大文豪莎士比亞首個協會是在德國威瑪成立非在英格蘭，而其5月的加冕典禮將採用德國作曲家韓德爾的音樂。查理斯又答謝德國在其母親英女王去年9月逝世時的溫暖慰問，有數千民眾簽署了弔唁冊。他讚揚兩國在俄羅斯入侵烏克蘭後展現「極其重要的領導」，支持「捍衛自由和主權」。查理斯在演說結尾時說，兩國關係還有很多篇章有待書寫，就讓大家共同追求更好的將來。