查理斯被爆收取卡塔爾酋長裝100萬歐元現金手提箱

日漸接手母親英女王公務的王儲查理斯捲入金錢風波，《泰晤士報》稱，他收了卡塔爾酋長兼前首相賈西姆(Sheikh Hamad bin Jassim)一個裝滿100萬歐元(約828萬港元)現金的手提箱，而且不只一次。報道指，查理斯在3個場合共收了300萬歐元(約2,485萬港元)現金。查理斯的克拉倫斯宮承認有關事件，但強調那是慈善捐款，他一收到那些捐款，便立即交給名下其中一間慈善機構，該機構保證捐款受監管和完成一切程序。報道也未有指事件涉違法。

另兩次捐款裝在旅行袋百貨公司袋

《泰晤士報》稱，在2011年至2015年間，查理斯三度親自接收賈西姆的捐款，其中一次是在克拉倫斯宮一次兩人單獨會面，由一個大旅行袋裝著現金，另一次裝在奢侈品百貨公司Fortnum & Mason的手提袋，該百貨公司為查理斯提供百貨和茶品。至於那個裝滿現鈔的手提箱，報道指查理斯交給兩名顧問點算，每張500歐元面值。克拉倫斯宮然後叫私人銀行Coutts收取那筆現金，該銀行數世紀以來一直為王室服務。銀行將3筆款項都存入查理斯的慈善基金戶口。該基金宗旨是改善生活和建立可持續社區，資助有良好目的保育、教育、健康和社會項目。該基金稱，信託人指有關捐款人合法，審計師也核准有關捐款。《泰晤士報》稱，根據王室的收取禮物政策，准許王室成員以慈善或贊助人名義收取支票，但無提及可收現金。

親信曾爆收捐款助沙特富豪獲授勳

查理斯有關做法雖無違規，但就被質疑他收了錢後，對方有沒有提出要求，而他在國際舞台代表英國時要保持公正中立。報道指，他接受了有關捐款，經常出訪卡塔爾，包括賈西姆任首相時期，後者在2007年至2013年先後出任外相和首相。克拉倫斯宮「捐款」文化一直備受詬病，倫敦警方和慈善監管機構曾調查他們的籌款方法；去年《泰晤士報》曾報道查理斯親信Michael Fawcett收捐款，協助沙特阿拉伯富商馬赫福茲獲英女王頒授CBE勳銜。