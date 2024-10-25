查理斯訪澳保安大陣仗　狙擊手卻被拍到偷懶「棄槍自拍」

英王查理斯三世夫婦近日出訪澳洲，22日參觀悉尼歌劇院並與民眾合影。有民眾拍攝到現場高處有多名狙擊手，其中一名狙擊手竟然拋下槍，跑到另一邊疑似拿起手機自拍，引發網友熱議。
綜合外媒報道，10月18日至26日，英國國王查理斯三世（King Charles III）與王后卡米拉（Queen Camilla）對澳洲進行訪問，這是查理斯三世首次以國家元首身分訪問澳洲。22日，英王夫婦現身悉尼歌劇院，與澳洲民眾親切合影。
「從未在澳洲見過這種狀況」
據「澳洲新聞網」23日報道，有當地民眾在TikTok分享了一段現場影片，顯示在英王夫婦與民眾互動的同時，悉尼歌劇院及附近商業大廈屋頂有多名狙擊手待命。這一影片很快引起該國民眾熱議，表示「從未在澳洲見過這種狀況」。
據悉，在一些重要的典禮及活動中，各國政府機構往往會考慮部署狙擊手，以保障貴賓的安全並應對不時之需。
「傳說中的鬆弛感」
不過，據內媒《觀察者網》24日報道，有眼尖的網友發現，在另一段現場影片中，悉尼歌劇院屋頂的狙擊手竟然撇下狙擊槍，拿着手機疑似在另一邊自拍，甚至還講起電話。
這一新聞登上微博熱搜後，引發內地網友嘲笑：「可能在用打卡軟件打外勤卡」；「直播帶貨嗎，查理一世同款菜刀」；「執行這種高級別保安任務還能帶手機啊」；「傳說中的鬆弛感」；「真會摸魚」。
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