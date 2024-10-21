查理斯訪澳洲國會演說　遇原住民議員喊：你不是我們國王

英王查理斯三世（King Charles）與王后卡米拉（Queen Camilla）出訪澳洲的第2日官方行程，到訪國會演說，不過期間被一名獨立的原住民議員上前指罵，大叫「你不是我們國王」。

查理斯與卡米拉在之前一日抵達澳洲的坎培拉，並受到當地的政客歡迎。不過今日（21日）他到澳洲國會並進行了演說之後，在他離開演講台準備返回座位時，一名澳洲的國會議員索普（Lidia Thorpe）就隨即上前指責查理斯「對我們人民」進行種族滅絕，之後再稱：「這不是你的領土，你不是我們國王」。事後官方未有提到有關事件，而查理斯與卡米拉之後也到國會大樓外與公眾見面。