查理斯訪澳洲國會演說　遇原住民議員喊：你不是我們國王

英王查理斯三世（King Charles）與王后卡米拉（Queen Camilla）出訪澳洲的第2日官方行程，到訪國會演說，不過期間被一名獨立的原住民議員上前指罵，大叫「你不是我們國王」。
查理斯與卡米拉在之前一日抵達澳洲的坎培拉，並受到當地的政客歡迎。不過今日（21日）他到澳洲國會並進行了演說之後，在他離開演講台準備返回座位時，一名澳洲的國會議員索普（Lidia Thorpe）就隨即上前指責查理斯「對我們人民」進行種族滅絕，之後再稱：「這不是你的領土，你不是我們國王」。事後官方未有提到有關事件，而查理斯與卡米拉之後也到國會大樓外與公眾見面。
索普是澳洲維多利亞州的獨立議員，同時也是澳洲的原住民女性。她一直爭取澳洲政府與原住民簽訂條約。她之前也有在查理斯的活動期間進行抗議，不過被保安人員拉走。澳洲是英聯邦的國家，並且仍將英國國王視為國家元首，不過廢除王室制度走向共和制是數十年來的議題，然而在1999年的公投失敗後，澳洲未有再進行公投。而雖然澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）是長期支持共和制，不過他也排除短期內進行第2次公投的可能。
Lidia Thorpe has disrupted King Charles' event at Parliament House in Canberra.— Kobie Thatcher (@KobieThatcher) October 21, 2024
What an embarrassment to Australia.pic.twitter.com/AzJsHlUpbS