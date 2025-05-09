柬埔寨婦油罐車旁燒烤致爆炸　焚毀民宅釀3死

柬埔寨7日發生一宗重大火災意外，一輛油罐車的司機非法私售汽油，而一名17歲少年協助分裝汽油時，他的母親正在家門口燒烤，火星竟不慎引燃汽油，當場引爆油罐車並波及民宅，造成3人死亡。
「可能是火星飛濺」
《柬中時報》報道，這起意外發生於當晚約11時40分，一輛隸屬「CLEAN ENERGIES」公司的油罐車，司機當時正在私自非法兜售汽油，一名17歲少年正將汽油，抽入塑膠桶帶回家儲存。少年事後驚恐地回憶：「我媽媽在屋前用炭火烤肉，可能是火星飛濺，點燃了漏出的汽油，瞬間就起火了。」
事故發生後，由於火勢猛烈，瞬間吞噬整輛油罐車及附近兩棟民宅，當地警方表示，火災造成3人死亡，均為一家人，年齡分別為18歲、15歲和13歲，而少年的母親則受輕傷，已送醫救治。
隔天凌晨才完全控制火勢
警方指出，爆炸也造成5輛電單車和大量民眾財物燒毀，現場一片焦黑狼藉。救援人員通宵搶救，至隔天凌晨才完全控制火勢。一名消防人員表示：「現場情況非常危險，油氣濃度極高，一不小心就會有二次爆炸的風險。」
目前，涉事油罐車所屬公司尚未作出回應，而當地警方表示，已對司機的非法行為展開調查，並將釐清公司是否涉有違規責任。
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