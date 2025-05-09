柬埔寨婦油罐車旁燒烤致爆炸　焚毀民宅釀3死

柬埔寨7日發生一宗重大火災意外，一輛油罐車的司機非法私售汽油，而一名17歲少年協助分裝汽油時，他的母親正在家門口燒烤，火星竟不慎引燃汽油，當場引爆油罐車並波及民宅，造成3人死亡。

「可能是火星飛濺」

《柬中時報》報道，這起意外發生於當晚約11時40分，一輛隸屬「CLEAN ENERGIES」公司的油罐車，司機當時正在私自非法兜售汽油，一名17歲少年正將汽油，抽入塑膠桶帶回家儲存。少年事後驚恐地回憶：「我媽媽在屋前用炭火烤肉，可能是火星飛濺，點燃了漏出的汽油，瞬間就起火了。」

事故發生後，由於火勢猛烈，瞬間吞噬整輛油罐車及附近兩棟民宅，當地警方表示，火災造成3人死亡，均為一家人，年齡分別為18歲、15歲和13歲，而少年的母親則受輕傷，已送醫救治。