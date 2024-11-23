柬埔寨渡輪沉沒船身傾斜　18名遊客落海驚險獲救

高龍市警方接獲消息後，立刻派出快艇和救援人員前往協助。所幸船上18名遊客都順利獲救，只損失了一些貨物。

這起意外發生在下午4點左右，根據《高棉時報》報導，沉船地點在高龍島西南海岸的一個偏遠漁村附近。據悉這些渡輪主要是用於運輸物資，但也允許遊客以經濟實惠的價格沿著柬埔寨海岸從西哈努克城前往瓜隆島，費用只要5美元。

柬埔寨觀光勝地高龍島傳出有一艘渡輪在當地時間周四（21日）沉沒，當時船上有18名遊客，所幸全員被救出，沒有傳出傷亡。

網路上流傳了沉船時的影片，可以看到船慢慢傾斜，船上的物品和乘客都掉進了搖晃的水中。一名乘客緊緊抓住一塊碎片求生，救援人員拼命地向他丟救生衣。

據當地媒體報導，雖然沉船的確切原因尚不清楚，但有說法指出可能是因為艙底泵故障所致。

類似的意外在當地其實已不是第一次發生。2022年9月，一艘漁船在柬埔寨戈唐島附近沉沒，當時造成至少1人死亡、19人失蹤。

高龍島是柬埔寨第二大島嶼，近年來，隨著島上旅遊業的發展，逐漸成為國際觀光熱點，擁有許多外國人士經營的小型旅館和海邊小屋。而由於缺少基礎設施建設，且度假勝地都分散在各個海灘沿岸上，渡輪成為當地最為常見的交通工具，但其安全性也經常飽受質疑。