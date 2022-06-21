柬埔寨漁民捕獲史上最大淡水魔鬼魚 長4米重300公斤

漁民在柬埔寨的湄公河(Mekong river)捕獲有紀錄以來最大的淡水魚，是一條長4米、重300公斤的魔鬼魚。

漁民上周在柬埔寨北部上丁省(Stung Treng)湄公河河段捕獲的巨型魔鬼魚，從鼻到尾巴的長度達4米，為了記錄牠的行為，科學家把追蹤器裝在牠身上，然後將牠放歸自然。專家指，牠的體重比一般的低地大猩猩多出逾1倍。

美國資助的「湄公河奇觀」研究計劃表示，這條巨大魔鬼魚打破先前的紀錄，成為全球最大的淡水魚。先前的紀錄是2005年在泰國捕獲的一條重293公斤的湄公河巨鯰。

該研究計劃負責人霍根(Zeb Hogan)發聲明表示：「我們20年來研究6大洲河流及湖泊中的巨型魚類，這是我們遇過最大的淡水魚，也是全世界有紀錄的最大淡水魚。這絕對是十分驚人的發現，證明要更加努力去了解這個物種的相關謎團，以及牠居住的流域。」

研究魔鬼魚難以捉摸的行為

研究員在魔鬼魚身上放置追蹤器，試圖了解這神秘物種難以捉摸行為。上月，上丁省有漁民捕獲一條4米長、重達180公斤的瀕臨絕種巨型淡水魔鬼魚。

湄公河是1000多種魚的棲息地，而魔鬼魚並非潛藏在河底泥濘中的唯一巨型魚類，其他還有達3米長、270公斤重的巨型鯰魚和巨型暹羅鯉。

科學家警告，即使是在湄公河最深處，野生動物的生命仍受到塑膠垃圾和漁網威脅。