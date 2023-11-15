柬埔寨被指強迫吳哥窟附近居民搬走　聯合國教科文組織否認有提出要求

國際特赦組織的報告指控，柬埔寨政府疑以直接或間接的威脅手段，迫使在吳哥窟附近的數千個家庭搬走。不過柬埔寨反指有關指控錯誤，稱是居民「自願」搬遷。

柬埔寨的政府指，有關的侵佔住宅建立在非正式的居住地，同時破壞了當地的環境。政府又指，這是根據聯合國教科文組織的指引，禁止在有關地點居住及建築，並將有關的家庭安置到25公里外的新社區。不過聯合國教科文組織就表示，從沒有要求以及並不支持，也沒有參與相關的計劃，要求當局糾正有關的報告。聯合國聲明表示：「聯合國教科文組織對吳哥窟附近的人口遷移計劃深表憂慮」。