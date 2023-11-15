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國際
2023-11-15 15:49:15

柬埔寨被指強迫吳哥窟附近居民搬走　聯合國教科文組織否認有提出要求

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柬埔寨吳哥窟。(網上圖片)

柬埔寨吳哥窟。(網上圖片)

國際特赦組織的報告指控，柬埔寨政府疑以直接或間接的威脅手段，迫使在吳哥窟附近的數千個家庭搬走。不過柬埔寨反指有關指控錯誤，稱是居民「自願」搬遷。

柬埔寨的政府指，有關的侵佔住宅建立在非正式的居住地，同時破壞了當地的環境。政府又指，這是根據聯合國教科文組織的指引，禁止在有關地點居住及建築，並將有關的家庭安置到25公里外的新社區。不過聯合國教科文組織就表示，從沒有要求以及並不支持，也沒有參與相關的計劃，要求當局糾正有關的報告。聯合國聲明表示：「聯合國教科文組織對吳哥窟附近的人口遷移計劃深表憂慮」。

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吳哥窟。(聯合國教科文組織圖片)

吳哥窟。(聯合國教科文組織圖片)

國際特赦憂更多利用保育作武器

國際特赦組織批評，管理吳哥窟的政府部門，正在利用聯合國教科文組織的名義，合理化有關的搬遷。有居民就向外國媒體表示，柬埔寨當局以「聯合國教科文組織要你搬走」作藉口，指有關的世界文化遺產的地位會因此動搖。報道更指，當地有至少7名居民被起訴，妨礙公共工程。國際特赦組織指：「除非聯合國教科文組織作出強烈反對，否則會增加各國利用保護文物作為武器，以侵害人權。」

吳哥窟在1992年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，是柬埔寨最著名的旅遊景點，每年約有200萬遊客到訪。同時亦令當地人在附近售賣紀念品、食物等形成經濟圈。

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