柬埔寨詐騙｜柬埔寨副總理FB留言 馬來西亞女「豬仔」獲救

柬埔寨的打工陷阱詐騙案受害者除了來自港台兩地，還有來自東南亞國家如印尼、越南和馬來西亞等地。一名馬來西亞籍女子本月被綁架到西哈努克省，並遭轉賣多間公司，她最後向副總理兼內政部長蘇慶的Facebook專頁發訊息求救，成功獲救。

柬埔寨詐騙｜遭綁架勒索失70萬港元

西哈努克省警察局局長尊那林稱，西哈努克港(西港)警方接獲蘇慶的指示後，連夜展開調查，並於周二晚救出一名馬來西亞籍女子，以及拘捕5名涉案中國男子。警方正在繼續調查此案，以追捕其他涉案人士。內政部發言人稱，該名女子向蘇慶的FB專頁發送求助訊息，稱她於本月7日被一群男子綁架勒索，強迫匯款7,000美元(約5.46萬港元)到指定銀行。但在付贖金後，卻被轉賣到多間公司。不過，另有報道指那名女子是向蘇慶的工作小組熱線舉報。該女子獲救後稱，在事件中損失9萬美元(約70萬港元)和兩部手機，希望警方能協助追回有關財物，並幫助她返回馬來西亞。