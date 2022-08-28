柬埔寨詐騙｜設警察熱線等求助管道　救出35名中國「豬仔」

《柬中時報》稱，當局昨公布，上周五突擊搜查西哈努克市一大樓，救出35名中國公民，並拘3名負責人，包括1名台灣人和2名大陸人，其中一人負責保安工作。警方當天也突擊搜查市內的一間叫Jin Bei 4的公司，救出5名馬來西亞人，包括一名女子，並拘捕一名馬來西亞籍負責人。早前在Jin Bei 4工作的2名美國人和1名印尼人因離職被拒，而向蘇慶求助。在警方的介入下，已順利離開。

柬埔寨詐騙｜「豬仔」每天工作17至18小時 險轉賣到緬甸

獲救的5名馬來西亞男女稱，他們在Facebook看到高薪招聘訊息，稱到柬埔寨擔任主管，月薪1,800美元(約1.4萬港元)。從馬來西亞飛往柬埔寨的所有開銷由公司承擔。抵柬埔寨後，一輛汽車載他們到西哈努克港工作，這時他們才發現自己被騙到柬埔寨從事網絡詐騙工作。到柬埔寨兩個月內，他們不斷被轉賣，最後賣到Jin Bei 4公司。公司沒收他們的護照和手機，並強迫他們簽下一年合同。

他們月薪只有900至1000美元(約7,000至7,800港元)，每日工作17至18小時，因「不達標」而不斷被扣薪。因過度勞累，他們提出離職，但公司要求他們支付2.2萬美元(約17.16萬港元)賠償，否則將被轉賣到緬甸。他們稱，因擔心被轉賣到緬甸，可能遭遇更可怕的處境，遂於今年6月14日向馬來西亞大使館求助。警方稱，獲救的40名外國人向蘇慶的FB專頁求助，最終獲得營救。