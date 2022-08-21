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國際
2022-08-21 19:49:45

柬埔寨詐騙｜賭場職員大逃亡證1人溺斃 中國籍主管被捕

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柬埔寨打工陷阱騙案火熱之際，位於與越南邊境接壤的柬埔寨干丹省一間堵場懷疑發生「賣豬仔」事件，日前有大批越南籍員工從金鳳娛樂城賭場衝出跳河逃走。越南傳媒稱，一名16歲越南少年疑不懂游水被沖走，已找回其遺體。警方將調查涉及此案的人口販運集團。報道指，有關賭場職員沒有入境紀錄，當局翌日扣查一名中國籍主管。

柬埔寨詐騙｜從事網路賭博工作

《柬中時報》引述《越南快訊》稱，上周四有42名越南男女從賭場逃出並跳河，但只有40人遊回國，包括35名男子及5名女子，其餘1人已溺斃，1人被賭場人員抓回。逃回國的越南人聲稱，他們在柬埔寨從事網路賭博工作，但不僅過勞，還沒有薪水和休假。

柬埔寨

逃回國的越南人稱，他們到柬埔寨後從事網路賭博工作。(互聯網)

柬埔寨詐騙｜ 離開須賠3萬美元

網上片段可見，上周四有大批男女突然衝出賭場，多名保安和身材高大的外籍男子手持木棍追打，有人為了躲避追捕而跳河，河的對岸就是越南境內。報道指，許多越南人被誘騙到柬埔寨從事網絡賭博和電訊詐騙，若想返回越南，須支付3萬美元(約23.4萬港元)賠償金。今年上半年，越南和柬埔寨當局合作營救了逾250名受害越南人。

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