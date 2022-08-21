柬埔寨詐騙｜賭場職員大逃亡證1人溺斃 中國籍主管被捕

柬埔寨打工陷阱騙案火熱之際，位於與越南邊境接壤的柬埔寨干丹省一間堵場懷疑發生「賣豬仔」事件，日前有大批越南籍員工從金鳳娛樂城賭場衝出跳河逃走。越南傳媒稱，一名16歲越南少年疑不懂游水被沖走，已找回其遺體。警方將調查涉及此案的人口販運集團。報道指，有關賭場職員沒有入境紀錄，當局翌日扣查一名中國籍主管。
柬埔寨詐騙｜從事網路賭博工作
《柬中時報》引述《越南快訊》稱，上周四有42名越南男女從賭場逃出並跳河，但只有40人遊回國，包括35名男子及5名女子，其餘1人已溺斃，1人被賭場人員抓回。逃回國的越南人聲稱，他們在柬埔寨從事網路賭博工作，但不僅過勞，還沒有薪水和休假。
柬埔寨詐騙｜ 離開須賠3萬美元
網上片段可見，上周四有大批男女突然衝出賭場，多名保安和身材高大的外籍男子手持木棍追打，有人為了躲避追捕而跳河，河的對岸就是越南境內。報道指，許多越南人被誘騙到柬埔寨從事網絡賭博和電訊詐騙，若想返回越南，須支付3萬美元(約23.4萬港元)賠償金。今年上半年，越南和柬埔寨當局合作營救了逾250名受害越南人。
40 Vietnamese men and women fled a casino in Cambodia on Thursday and tried to swim back to Vietnam's An Giang province. One reportedly drowned. They said they were duped into working illegally Cambodia and got beaten. pic.twitter.com/Q9UHpVbaYh— Nga Pham (@ngahpham) August 19, 2022