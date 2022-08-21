柬埔寨詐騙｜賭場職員大逃亡證1人溺斃 中國籍主管被捕

柬埔寨打工陷阱騙案火熱之際，位於與越南邊境接壤的柬埔寨干丹省一間堵場懷疑發生「賣豬仔」事件，日前有大批越南籍員工從金鳳娛樂城賭場衝出跳河逃走。越南傳媒稱，一名16歲越南少年疑不懂游水被沖走，已找回其遺體。警方將調查涉及此案的人口販運集團。報道指，有關賭場職員沒有入境紀錄，當局翌日扣查一名中國籍主管。

柬埔寨詐騙｜從事網路賭博工作

《柬中時報》引述《越南快訊》稱，上周四有42名越南男女從賭場逃出並跳河，但只有40人遊回國，包括35名男子及5名女子，其餘1人已溺斃，1人被賭場人員抓回。逃回國的越南人聲稱，他們在柬埔寨從事網路賭博工作，但不僅過勞，還沒有薪水和休假。