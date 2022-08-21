柬埔寨詐騙｜首現美國人「豬仔」 出足糧有花紅辭職即遭禁錮

柬埔寨、緬甸和泰國的打工詐騙「賣豬仔」案，首現美國人「豬仔」。柬埔寨當局稱，接到3名外國人打熱線求助，當中兩人為美國公民，他們報稱遭禁錮。警方上周四於西哈努克市一房間內尋獲3人，他們報稱替一間中國電腦公司工作，與其他被騙到當地打工的台灣人和香港人不同，3人獲發全額工資，甚至曾獲5.9萬美元(約46萬港元)花紅，但當提出辭職時遭軟禁和毆打。 柬埔寨詐騙｜打柬埔寨內政部長熱線求助 《柬中時報》報道，3人辭職不遂後向柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶的熱線工作組求助，稱自己被公司非法拘禁。3人分別為美籍柬埔寨裔男子查斯(Sath Chas)、43歲美國男子斯科特(Deniel Wayne Scott)和其31歲印尼籍妻子利亞姆(Plasidia Retta Riama)。蘇慶立刻指示國家警察總署總監涅沙文調查此案。本月18日，在檢察官的參與下，警方前往他們的工作地點，當時3人正在房間裡，房間沒有上鎖或有人看守。他們身上也沒有任何被虐待的傷痕。報道指，3人積極配合警方調查，坦言沒有被虐待，公司只允許他們在園區範圍內走動，包括可以進出園區內的便利店，但就是不能外出。

3人為一間名為「Jin Bei 4」的電腦公司工作。(互聯網)

柬埔寨詐騙｜每月800至900美元底薪 柬埔寨裔的查斯稱，於2021年8月到柬埔寨旅遊，同年11月到西港從事電腦工作，並輾轉在4間不同公司工作，每月有800至900美元(6,240至7,020港元)底薪。他在第三間公司工作半個月後，被中介帶到第四間公司，中介賺取4,000美元(約3.12萬港元)「介紹費」。查斯指，第四間公司名為Jin Bei 4，他每月有900美元底薪。工作期間，他沒有被虐待，只是不能請病假，也不能外出。查斯工作滿3個月提出辭職並被拒絕，遂向蘇慶熱線工作組求助。