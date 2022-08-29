柬埔寨詐騙｜3台灣男遭轟斃 報道：全部有前科　赴柬埔寨僅20天

柬埔寨金邊桑園區BKK1分區一個公寓昨晚發生槍擊，3名台灣男子遭轟殺伏屍現場。當地傳媒稱，警方在現場找到一把短槍、41枚子彈和43.67克毒品。台灣傳媒今日替，3人全來自台南，而且犯案纍纍。其中一名林姓死者在本月10日赴柬埔寨，到當地僅約20天便送命。他父母向警方表示，兒子只說到柬埔寨工作，竟慘死異鄉，希望警方查明兒子死因。

柬埔寨詐騙｜有黑幫背景 3人感情不錯

台媒報道，34歲林姓死者綽號宏斌，曾涉槍械、恐嚇和傷害等案件。另一人是26歲程姓死者、綽號衡仔，8年前犯下恐嚇勒索、殺人未遂、妨害自由和強盜等罪，2月前往柬埔寨。另一名綽號博仔的27歲葉姓死者有詐欺、公共危險和毒品等前科，7月中往柬埔寨。據悉，葉、程兩人從小認識，均有黑幫背景。一名徐姓親戚透露，兩人與林男感情不錯，得知3人遭槍殺不敢置信。徐又說，不清楚3人去柬埔寨做甚麼，只知葉男很早就去柬埔寨，3月回台灣後再約朋友一起過去工作，有可能是詐騙。