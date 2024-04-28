柬埔寨軍火庫爆炸致20士兵死　疑高溫降低彈藥穩定性

附近建築物亦被波及。

柬埔寨西南部實居省（Kampong Speu）一處軍事基地的彈藥庫在27日發生爆炸，造成20名士兵死亡，數人受傷。

柬埔寨首相洪瑪奈在Facebook上發文稱，當他收到實居省基地發生爆炸的消息時，他「深感震驚」。據《美聯社》報道，目前還不清楚是甚麼原因造成彈藥庫爆炸。

最高氣溫達到攝氏39度

從現場影像可以看到，幾棟嚴重受損的建築物仍在冒煙，至少一棟屋頂被炸飛，幾名士兵在醫院接受治療。

根據陸軍報告，現場有四棟建築（三棟用於儲藏室，一棟工作設施）被摧毀，幾輛軍車受損。他補充說，另外還有25名村民的房屋也被波及損壞。

據悉近期東南亞許多國家受到熱浪襲擊，此次發生爆炸的實居省當日的最高氣溫達到攝氏39度。雖然高溫通常無法引爆彈藥，但仍然會降低炸藥的穩定性，只要單一小爆炸就可能引發火災和連鎖反應。