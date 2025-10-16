柬埔寨電騙再傳南韓「豬仔」死亡 30多歲韓女伏屍越柬邊境

南韓22歲朴姓男大學生早前被揭遭「賣豬仔」到柬埔寨，被逼進行電騙，家人亦遭勒索，最後更慘遭酷刑虐殺，事件在南韓持續發酵。韓媒周四報道，約60名南韓人涉電騙遭扣留在柬埔寨，將遣返南韓，另有80人失聯。一名三十多歲南韓女子也疑遭賣豬仔到當地遇害，伏屍於越柬邊境。另有逃出詐騙園區的南韓人稱，遭到多次毒打和電擊虐待。 柬埔寨詐騙園區｜長期遭禁錮酒店內 韓警方周三稱，收到一名從柬詐騙園區逃出的南韓人線報，追尋該女子下落，不幸地本月8日於靠近柬的越南邊境發現其遺體。該線人稱，她曾長期被拘禁於一間酒店內，警方正調查其死亡是否與詐騙集團有關。

柬埔寨詐騙園區｜「眼見中國男子試圖逃走被打死」 參與拯救南韓公民的消息人士向韓媒稱，被禁錮的南韓人遭中國人管工電擊，又無差別地用鐵管毆打他們；「業績」差的人更遭販賣和摘取器官。兩名分別28歲(A某)和35歲(B某)的南韓男子接受《南韓時報》訪問，展示遭酷刑留下的瘀傷，現在聽到鎖匙轉動聲都感到恐懼。他們在網上見到一份高薪工作還包食宿遂應徵，結果被困在「園區」內。B某被騙到越南，再轉賣多次，最終到了柬埔寨園區。他指一名中國男子試圖逃走，結果在他們面前被打死，管工還恐嚇他們若逃走，便火化他們遺體，以及逼他們抹掉牆上和地面的鮮血。B某稱，至今仍像聞到雙手染血的味道。

柬埔寨詐騙園區｜遭鎖在床上一個月虐待 A某8月時借了守衛的手機假扮打電話給女友祝她生日快樂，透過通訊軟件Telegram向附近一間韓式餐廳求救，結果兩個半小時後被識破。他與B某遭關起來虐待，鎖在床上一個月，每天只准用浴室一次。他們之後被送到假扮成遊客酒店的建築物，中國人中介聲稱，只要騙夠10億韓圜(約550萬港元)便可獲釋，他們在通話中假扮南韓官員詐騙受害人。他們並沒有放棄逃走，最終靠園區的Wi-Fi上網漏洞避過監察，透過家人和一名南韓議員的辦公室接觸到柬警方，最終於9月29日獲救，被綁架了160天後重獲自由。