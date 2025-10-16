柬埔寨電騙園區多間公司突解散 大量中國員工深夜撤離

柬埔寨電騙再成國際焦點，繼爆出南韓大學生遭虐死後，當地「殺豬盤」華人主腦、控制10個電騙園區的陳志亦被美國追捕和充公財產。被指淪為電騙大本營的西哈努克省「中國城」園區周三(15日)深夜有多間公司突然宣布解散，要求員工馬上離開，包括大量中國籍員工。照片可見大批員工擠塞在公司樓下，場面混亂。

園區曾被指關押6000人

中國城園區本月4日晚才爆發東南亞外籍員工騷亂，因勞資糾紛和宗教衝突闖入辦公室搗亂，警員趕到平息事件，拘捕部分人士。《柬中時報》報道，該園區周三晚11時驚爆集體解散潮，多間公司同步關閉，出現數百員工匆促撤離的場面，部分人推著行李箱。有外媒曾稱，中國城園區或關押了6,000人，為不法集團在全球跨境詐騙。據悉，園區內的中國人經營非法網上賭博和電訊詐騙。陳志和其關聯人士遭美國和英國調查及制裁後，該園區的公司突傳出解散，未知是否與陳志案件有關。

