柬埔寨：泰國轟炸賭場城鎮波貝 王毅與泰柬外長通電話

泰國與柬埔寨本月再爆發衝突，有指泰國日前空襲柬埔寨邊境市集和多個賭場。柬方稱，聚集賭場的班迭棉吉省城鎮波貝(Poipet)周四亦遭到轟炸，泰軍的F16戰機早上11時在靠近市場的地區投下2枚炸彈，引發民眾恐慌。泰軍方發言人周三曾澄清，他們轟炸的目標不單只是賭場和詐騙園區，它們亦被用作軍事基地，包括存放武器和軍事設備。中方加緊調停泰柬新一輪衝突，外長王毅分別與兩國外長通電話，呼籲雙方談判解決事件。中國外交部亞洲事務特使昨亦前往柬、泰穿梭溝通。

泰國空軍發言人稱，最新空襲攻擊了波貝市郊一個中心，它用來存放BM-21火箭炮，無傷及平民。這是波貝首次遭轟炸，該市為泰柬最大的陸路過境地區，以賭場聞名，有不少泰國賭客。泰國周二稱，在柬埔寨關閉雙方的過境關卡後，有5,000至6,000名泰國公民滯留於波貝。柬內政部稱，關閉邊境是減少平民的危險，民眾仍可乘搭飛機離開。柬埔寨稱，新一輪衝突造成該國18名平民死亡、78人受傷。泰方則稱最少21人死，另有21名士兵陣亡。

中方派特使斡旋 新華社稱，王毅周四分別與柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆、泰國外長西哈薩通電話，柬泰雙方都向王毅講述柬泰邊境衝突最新進展，表達了為局勢降溫及停火的意願。王毅表示，作為柬泰兩國的朋友和近鄰，中方最不希望看到兩國兵戎相見，對衝突造成雙方平民傷亡深感痛心。此輪衝突烈度遠超以往，持續下去對雙方都無益，也有損東盟的團結。當務之急是做出決斷、盡快停火、及時止損、重建互信。

王毅續說，中方在柬泰邊境爭端問題上堅持勸和促談、公平公允，支持東盟的調停努力。中國外交部亞洲事務特使已啟程赴柬、泰穿梭溝通，中方將繼續牽線搭橋，為推動柬泰重建和平發揮建設性作用。