柴犬Kabosu離世　曾被製成狗狗幣標誌、網絡大熱迷因

著名網絡迷因的一隻柴犬，早年被用作為加密貨幣「狗狗幣」而得到關注。不過這隻已經17歲的柴犬「Kabosu」已在今晨（24日）離世。

Kabosu曾被製成狗狗幣標誌、網絡大熱迷因

Kabosu的主人今日於網誌發文，表示Kabosu在今早約7時50分已經離世。主人表示，Kabosu在昨日如常飲食，直到今早起來，發現Kabosu沒有再起身。主人表示感激Kabosu長年來的陪伴為他們帶來了幸福，而他們亦會在周日下午，在成田市為Kabosu舉行喪禮。

Kabosu本身在一個工場內出生，然而在工廠停運後，一共19隻小狗被送到保護設施，不少同伴最後離世，而Kabosu卻幸運地被主人領養。Kabosu大約在10多年前因為一張斜眼望主人的相片而成為網絡迷因，之後被加密貨幣「狗狗幣」用作為標誌而聞名。千葉縣的佐倉市去年更為牠設立銅像。不過狗狗已經年老及健康轉差，在今日離世。