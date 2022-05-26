校園槍擊｜助染血學生 父得知鮮血來自女兒晴天霹靂

美國德州校園槍擊案奪去19名小學生性命，Angel Garza聞訊趕抵現場尋找10歲女兒Amerie，見到一名女孩滿身鮮血從校舍步出，受過急救訓練的他本能地上前提供協助。女孩說，她沒有受傷，身上鮮血是來自身旁好友，對方嘗試打電話報警時中槍。Garza問她好友叫甚麼名字，那女孩說：「Amerie。」Garza那一刻才知道眼前的鮮血是來自女兒，簡直晴天霹靂。

Angel Garza講述女兒如何遇害泣不成聲，主持Anderson Cooper伸手安慰他。(互聯網)

「你怎可以看著這女孩開槍？」 Garza捧著女兒遺照，泣不成聲向美國有線新聞網絡(CNN)主播Anderson Cooper說出這個令人心碎的故事，Cooper伸手安慰他，並忍不住流淚。Garza說，Amerie可愛乖巧，兩周前剛慶祝10歲生日，收到手機生日禮物，她正是用那部手機打電話報警。他估計女兒只是嘗試打電話給當局，槍手見到便開槍射她，「你怎可以看著這女孩開槍？噢，我的寶貝。你怎可以射殺我的寶貝？」他稱，只希望大家知道，女兒為了救同學而死去，她只想拯救所有人。

Angel Garza, whose ten year old daughter Amerie was murdered, holding her photo to his heart:



"How do you look at this girl and shoot her? Oh, my baby. How do you shoot my baby?" pic.twitter.com/TKGDp81Pze — Brian Stelter (@brianstelter) May 26, 2022

副警長的Felix Rubio到場協助卻收到女兒的噩耗，與妻子相擁哭泣。(互聯網)

與得獎女兒合照不久便天人永隔 與Garza一樣，任副警長的Felix Rubio抵達現場協助，卻得悉10歲女兒Lexi是遇害者之一。他擁著妻子安撫，自己也一臉傷心。最痛的是在槍擊發生前不久，夫婦兩人才到學校與得獎女兒合照，並說待她放學會前來接她，料不到那是他們與女兒最後一次合照。