校園槍擊｜喪生小學生照片曝光 目擊者︰學生遭射爆面 教師捨身保護

德州小學校園槍擊案現場畫面曝光，觸目驚心。居民Derek Sotelo接受《華盛頓郵報》訪問指，當時他聽到小學傳出6下槍聲，即前往查看，見到小學隔鄰的Hillcrest Memorial殯儀館的女職員在街上尖叫：「他開槍！他開槍！」職員說，槍手駕車撞落溝渠，其兩名同事上前施援，卻被他開槍射擊。

Sotelo指，槍手進入校園後，反鎖在課室約45分鐘行兇，期間約300名家長在校外焦急等候，以為子女被挾持，有師生逃出校園，躲進殯儀館暫避。Sotelo說，最後被困課室的幾名教師和學童步出校園，「只見一名小女孩滿身鮮血，家長在驚慌尖叫，場面可怕」，「他們只是兒童，不會傷害別人」。

居民Adolfo Hernandez受訪指，當時他的姪子躲在槍擊現場附近的課室，目睹他的朋友被射爆面，當場倒地，姪子即嚇個半死。德州公共安全部官員事後公布案情時指出，「槍手見人就開槍」。