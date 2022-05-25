校園槍擊｜喪生小學生照片曝光 目擊者︰學生遭射爆面 教師捨身保護

德州小學校園槍擊案現場畫面曝光，觸目驚心。居民Derek Sotelo接受《華盛頓郵報》訪問指，當時他聽到小學傳出6下槍聲，即前往查看，見到小學隔鄰的Hillcrest Memorial殯儀館的女職員在街上尖叫：「他開槍！他開槍！」職員說，槍手駕車撞落溝渠，其兩名同事上前施援，卻被他開槍射擊。
Sotelo指，槍手進入校園後，反鎖在課室約45分鐘行兇，期間約300名家長在校外焦急等候，以為子女被挾持，有師生逃出校園，躲進殯儀館暫避。Sotelo說，最後被困課室的幾名教師和學童步出校園，「只見一名小女孩滿身鮮血，家長在驚慌尖叫，場面可怕」，「他們只是兒童，不會傷害別人」。
居民Adolfo Hernandez受訪指，當時他的姪子躲在槍擊現場附近的課室，目睹他的朋友被射爆面，當場倒地，姪子即嚇個半死。德州公共安全部官員事後公布案情時指出，「槍手見人就開槍」。
學生：就像經歷心臟病發
居民Ericka Escamilla形容，今次經歷血腥槍擊案，對兩名姪子和一名姪女來說，就像遭受酷刑那樣。姪女的課室就在槍擊現場隔離，當時小息過後，她與同學返回課室，便聽到有男子在破口大罵、怒叫，隨即傳出槍聲，老師慌忙把學生推進課室，叫他們伏下，並關掉冷氣和電燈，又用紙遮蓋窗口。事後，她們安全撤離，「她(姪女)大受驚嚇，說就像經歷心臟病發那樣，見到(案發的課室)周圍都是血」。
有躲在殯儀館的學童經歷槍擊、死裡逃生後，嚇得全身顫抖，有人緊抱著同學，有人驚得雙手掩耳、尖叫，一名癲癇症男童受驚後昏倒、意識模糊。有學童憶述，當時子彈射爆玻璃窗，碎片散落他們身上，有同學受傷流血。
有家長指，其10歲兒子聽到隔壁課室傳出槍聲後，即爬窗逃生，也看見兩名學生中槍。另有女生憶述，當時她緊握著一名女生的手，兩人都嚇得尖叫，老師護著她們，她們見到老師中槍。
報道指，兩名教師中槍身亡，分別是在該校任教17年的Eva Mireles及任教23年的Irma Garcia。事後，親友在社交網發文悼念Garcia，指她為保護學生而犧牲。