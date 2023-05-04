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2023-05-04 10:25:00

校園槍擊｜塞爾維亞校園槍擊釀9死　14歲男槍手被捕　周五起全國悼念3日(有片)

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塞爾維亞校園槍擊釀9死，14歲男槍手被捕，周五起全國悼念3日。(Twitter) 塞爾維亞校園槍擊釀9死，14歲男槍手被捕，周五起全國悼念3日。(Twitter) 塞爾維亞校園槍擊釀9死，14歲男槍手被捕，周五起全國悼念3日。(Twitter)

塞爾維亞首都貝爾格萊德一間學校發生槍擊案，釀97傷，一名14歲男生涉案被捕，警方表示，疑犯偷取父親的手槍行兇，相信是預謀犯案，校園的保安及老師是他主要的襲擊目標，正調查犯案動機。

事發在當地早上8時許，警方指涉案男生回校後，先槍殺一名保安，之後在走廊向3名女同學開槍，再進入一個上歷史課的課室，射擊老師及同學，疑犯犯案後自行報警。網上有影片顯示，疑犯在操場被到場警員拘捕。疑犯以黑布蒙頭被押上警車，目前正拘留在精神科醫院的特別病房，他的父母均被警方扣留8名學生及1名保安員被槍殺，另有6名同學及1名老師受傷送院，部分人有生命危險。

疑犯身上被搜出2支槍4個汽油彈。(Twitter)

疑犯身上被搜出2支槍4個汽油彈。(Twitter)

疑犯身上被搜出2支槍及4個汽油彈

警方指，涉案男生就讀七年級，在他身上搜出2支手槍及4個汽油彈，他偷取父親的手槍行兇，又列出計劃襲擊同學的名單，主要襲擊目標是校園的安保及老師，相信是預謀犯案。有學生表示，槍手近期才入讀學校，為人文靜。

總統武契奇對死者家屬表示深切慰問，形容是國家現代史上最艱難的一天，並宣布全國哀悼3天。

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