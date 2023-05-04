校園槍擊｜塞爾維亞校園槍擊釀9死　14歲男槍手被捕　周五起全國悼念3日(有片)

塞爾維亞首都貝爾格萊德一間學校發生槍擊案，釀9死7傷，一名14歲男生涉案被捕，警方表示，疑犯偷取父親的手槍行兇，相信是預謀犯案，校園的保安及老師是他主要的襲擊目標，正調查犯案動機。

事發在當地早上8時許，警方指涉案男生回校後，先槍殺一名保安，之後在走廊向3名女同學開槍，再進入一個上歷史課的課室，射擊老師及同學，疑犯犯案後自行報警。網上有影片顯示，疑犯在操場被到場警員拘捕。疑犯以黑布蒙頭被押上警車，目前正拘留在精神科醫院的特別病房，他的父母均被警方扣留。8名學生及1名保安員被槍殺，另有6名同學及1名老師受傷送院，部分人有生命危險。