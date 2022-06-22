校園槍擊｜官員批德州慘案警員應變徹底失敗　參院兩黨就槍管達成協議

美國德州上月造成21名師生死亡的羅布小學槍擊案槍擊案，德州公共安全部部長批評，現場警員應變徹底失敗。另外，美國參議院兩黨槍支改革談判取得重要進展，兩黨議員就法案的關鍵分歧達成協議，預料法案會在今個星期表決。

美國德州州參議院就案件舉行聽證會，德州公共安全部部長Steven McCraw在聽證會表示，事發當日到場警員欠缺足夠訓練。他說，警方現場指揮官Pete Arredondo作出多個可怕的決定。Steven McCraw舉例指出，被射殺學生所在的課室根本沒有上鎖，但警員未有確認門口有否上鎖，反而花時間去尋找門口鎖匙。他又指，事發時現場警員數量及裝備足以制服兇手，但Pete Arredondo寧願等待更多裝備及人員抵達，喪失救人寶貴時間，批評警方當日應變徹底失敗。

參院槍管法案料本星期表決

美國參議院兩黨槍支改革談判取得重要進展，兩黨議員就法案的關鍵分歧達成協議，預料法案會在今個星期表決。如果法案獲得通過，將會加強對年輕槍械買家的背景審查，以及加強對走私槍械的罰則，另外會撥款給州政府及社區，改善學校保安及精神健康治療。

但法案不包括獲總統拜登支持的多項建議，例如禁止出售攻擊型步槍、提高買家的最低年齡至21歲要求，以及審查所有買家背景。



