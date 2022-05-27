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國際
2022-05-27 13:08:00

校園槍擊｜德州小學女教師護童身亡　丈夫2日後猝死遺4兒女

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德州小學女教師護童身亡，丈夫2日後猝死遺4兒女。(IG)

德州小學女教師護童身亡，丈夫2日後猝死遺4兒女。(IG)

美國德州小學校園槍擊案造成19學生死亡，兩位教師Irma GarciaEva Mireles亦為保護學生而犧牲，惟雪上加霜，其中Irma Garcia的丈夫在事發兩天後，卻因心臟病發猝死，遺下4名子女。

Irma Garcia與Eva Mireles為保護學生而犧牲。(IG)

Irma Garcia與Eva Mireles為保護學生而犧牲。(IG)

48歲的Irma Garcia的外甥較早前對傳媒表示，警員事後告知親人，在槍擊案後進入教室時，發現Irma Garcia緊抱著學童「撐到最後一口氣」，「她為了保護教室裡的孩子犧牲自己，她是個英雄。」

不幸的是，Irma Garcia結婚24年的丈夫Joe Garcia兩天後亦突然離世，《霍士新聞》(Fox News)報道，Joe Garcia因心臟病發猝逝，但親友深信，他是太過悲傷「死於心痛」。當地報道指，Irma GarciaJoe Garcia在高中時期就相戀，有2個兒子、2個女兒，最大的23歲，最小的只有12歲。

網上籌款1日已超額逾150倍。(GoFundME)

網上籌款1日已超額逾150倍。(GoFundME)

網上籌款1日已超額逾150

Irma Garcia的表親Debra Austin在募款平台GoFundME舉行籌款，希望為Irma Garcia的子女渡過難關，帖文還寫道：「「我真心認為Joe Garcia是心碎而死，失去人生25年的摯愛實在太難受。」他原本希望能募款1萬美元交給Irma Garcia的家人，但網頁只成立1天就遠遠超標，目前已有逾2.3萬筆捐款，累積超過156萬美元，其中不少為匿名捐款。

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