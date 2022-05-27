校園槍擊｜德州小學女教師護童身亡　丈夫2日後猝死遺4兒女

美國德州小學校園槍擊案造成19名學生死亡，兩位教師Irma Garcia和Eva Mireles亦為保護學生而犧牲，惟雪上加霜，其中Irma Garcia的丈夫在事發兩天後，卻因心臟病發猝死，遺下4名子女。

48歲的Irma Garcia的外甥較早前對傳媒表示，警員事後告知親人，在槍擊案後進入教室時，發現Irma Garcia緊抱著學童「撐到最後一口氣」，「她為了保護教室裡的孩子犧牲自己，她是個英雄。」

不幸的是，Irma Garcia結婚24年的丈夫Joe Garcia兩天後亦突然離世，《霍士新聞》(Fox News)報道，Joe Garcia因心臟病發猝逝，但親友深信，他是太過悲傷「死於心痛」。當地報道指，Irma Garcia與Joe Garcia在高中時期就相戀，有2個兒子、2個女兒，最大的23歲，最小的只有12歲。