校園槍擊｜德州小學槍擊21師生死亡　網傳槍手校外持槍身影(有片)

美國德州南部一小學發生槍擊事件，一名18歲槍手闖入校園向師生開槍，官員引述警方表示，事件增至21人死亡，包括19名兒童和2名成年人，另外逾10名師生送院救治，包括2名被流彈所傷的警員，槍手最後被警員擊斃，白宮下半旗哀悼，總統拜登發表全國電視講話，指有必要加強規管槍械。

事發於當地周二(24日)中午時間，現場是烏瓦爾德鎮(Uvalde)小學Robb Elementary School。校內傳出槍聲後，大批持槍警員到場搜捕槍手，此外，大批家長趕赴現場等候子女消息。警方表示，18歲槍手是單獨犯案，調查顯示槍手向祖母開槍後，再到學校犯案，最後被趕到的警員擊斃。德州州長阿博特表示，槍手是當地居民，就讀高中，有一把手槍，亦可能有步槍，相信是警員到場將他擊斃。他形容施襲者以可怕和令人難以理解的方式，殺死學生和教師。

報道指槍手一年滿 18 歲就買槍

當地傳媒報道，1名教師在掩護學童躲避槍擊時中槍。報道亦指，槍手為18歲高中學生Salvador Ramos，並指他一年滿18歲就買槍，犯案時攜帶一把手槍和一把半自動步槍，另有大量彈藥。網上亦流傳事發前，懷疑槍手手持步槍在校園外閃縮徘徊的片段，以及懷疑槍手於上月曾在社交網站張貼槍械的相片。

總統拜登下令所有公共設施在星期六的日落前下半旗致哀，他將就事件發表講話，指全球甚少有類似在美國的槍擊事件，反問何時能對抗反對槍管的聲音，他認為是時候以行動轉化苦痛，有必要加強槍械管制。