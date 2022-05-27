校園槍擊｜德州槍手FB預告赴小學行兇 學生躲枱底逃過鬼門關

美國德州小學校園槍擊案造成21名師生死亡、17人受傷，更多案情曝光。槍手拉莫斯(Salvador Ramos)案發前在Facebook私訊女友人預告行兇，有生還學生受訪稱，槍手入課室後大叫：「(你們)是時候去死了」，便大開殺戒，他與同學躲到枱底才逃過一劫。

警方周三公布更多案情，指槍手駕車撞進路溝後走入校園，校警試圖阻止，期間槍手拋下大袋子彈，之後闖進四年級班課室。有生還學生表示，見到持槍男子經過，老師趕不及鎖門，隨即有子彈射進來，有同學爬窗逃走，槍手反鎖課室行兇。另有生還的四年級男生指，槍手入課室後彎身對學生說，「(你們)是時候去死了」，他聽到槍聲，便叫朋友找地方躲藏，不讓槍手看見，也不要發出聲音，於是他與另外4名學生躲進一張被布覆蓋的長枱枱底。隨後有警察到來，對學生說「你們需要援手就呼喊」，他一名女同學立即大叫「救命」，槍手聽到便朝她開槍。警察衝進課室，槍手向他開槍，警察還火，直至停火，他們5人才敢從枱底爬出來。另有11歲生還女生向家人憶述，有同學中槍，她伏在同學身上「詐死」才逃過被殺，同學最後傷重不治，她身上沾了同學的鮮血。

美媒報道，拉莫斯約兩周前在網上聊天室認識一名15歲德國少女，兩人常視像見面，他生日後去買槍也直播給對方看。案發前一晚，拉莫斯向少女展示裝滿彈匣的袋，翌日早上約11時10分再私訊給她稱「會對外婆做點事」、又說「她正通電話」、「很騷擾」，數分鐘後便稱「我剛向外婆頭部開槍」、「我會槍擊一間小學」，約11時30分便發生槍擊案。

槍手被指與母親不睦

少女又指，拉莫斯提及自己與母親和外婆關係不好，曾向姊姊、外婆和前女友動粗。拉莫斯的母親指，兒子並沒暴力傾向，只是內向、孤僻，又否認與兒子關係差。拉莫斯並沒犯罪或精神病紀錄，警方正調查其行兇動機。