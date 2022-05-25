校園槍擊｜拜登：讓18歲少年買攻擊性武器是錯誤　德州總檢察長倡准教師佩槍(有片)

拜登結束首次亞洲行程返國後隨即就有關槍擊案發表電視講話，他說，讓一名18歲少年走進槍械店購買攻擊性武器是錯誤，必須有勇氣改革這行業。他又說民眾不會忘記那些阻礙通過槍械管制法案的人。是時候將這種痛苦轉化為行動，為了這國家的每名家長、每名公民，我們需向這國家的每名民選官員明示，是時候行動。