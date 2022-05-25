校園槍擊｜拜登：讓18歲少年買攻擊性武器是錯誤　德州總檢察長倡准教師佩槍(有片)

美國德州南部小學發生的槍擊案，造成至少21名師生死亡，18歲槍手Salvador Ramos亦遭警方擊斃。美國總統拜登表示，是時候加強限制槍械使用，有參議員亦促請國會通過相關法案；德州總檢察長則建議容許教師佩槍。
拜登結束首次亞洲行程返國後隨即就有關槍擊案發表電視講話，他說，讓一名18歲少年走進槍械店購買攻擊性武器是錯誤，必須有勇氣改革這行業。他又說民眾不會忘記那些阻礙通過槍械管制法案的人。是時候將這種痛苦轉化為行動，為了這國家的每名家長、每名公民，我們需向這國家的每名民選官員明示，是時候行動。
I’m addressing the nation on the horrific elementary school shooting in Uvalde, Texas. https://t.co/8WI1nWHu6R— President Biden (@POTUS) May 25, 2022
德州總檢察長籲為教師佩槍
德州總檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)在槍擊案後，反對就限制槍械立法，呼籲為教師佩槍，並在學校入口設置檢查點。
聯邦調查局最新報告就顯示，美國去年在公共場所發生61宗致命或有致命意圖的隨機槍擊事件，較前年增加五成二；地理分布從19個州擴大至逾30個州，死亡人數亦從38人增至103人。