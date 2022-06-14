校園槍擊｜治療犬出動德州　撫慰倖存者與受創家屬(多圖)

美國德州烏瓦爾德鎮(Uvalde)小學Robb Elementary School於上月24日發生大規模槍擊慘案，造成19名兒童和2名教師不幸身亡。案件發生後，治療犬機構「LCC K-9 Comfort Dogs」派出8隻治療犬前往當地民眾在事發地舉行的悼念現場，撫慰在場的每位倖存者與受創家屬的心靈，場面既溫馨又心酸。

綜合《紐約郵報》等報道，治療犬機構「LCC K-9 Comfort Dogs」在得知德州小學槍擊案的第一時間，就立即召集位在德州、俄克拉荷馬州和科羅拉多州地區的療癒犬，並於上月底派遣訓練有素的療癒犬前往事發當地，協助在案件發生後身心遭受創傷的民眾。

毛茸茸治療犬撫慰經歷創傷後的不安

機構義工表示，治療犬雖然無法說話、只能靜靜在一旁陪伴，但是人們可以藉由撫摸、抱抱這些治療犬，從而撫慰經歷創傷後的不安與抒發內心的情緒。義工說：「我們不是專業的輔導員，當他們(受創者)敍述自己的悲傷時，我們只能默默傾聽，並讓療育犬去陪伴他們，讓他們能有管道將當時的感受表達出來」。

LCC K-9 Comfort Dogs在全美擁有超過130隻治療犬，平時散布在27個州，當國內有重大事故發生時，該機構就會出動這些毛茸茸的「小天使」，前往協助有需要幫助的人。