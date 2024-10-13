校園槍擊｜田納西州大學慶祝活動傳槍聲　兩幫人駁火波及無辜釀1死9傷

美國田納西州立大學的返校慶祝活動中發生槍擊事件，納許維爾警察局表示，目前至少造成1 人死亡、9 人中彈受傷。

據美媒報導，當地時間12日下午5點左右，田納西州立大學的返校慶祝活動上有兩群人之間駁火，共有10人中槍，其中1名24歲的民眾傷重不治。員警表示，中槍的人之中有些是涉嫌參與槍擊事件的人，但也有幾名是無辜遭波及的路人。

納許維爾北區指揮官安東尼·麥克萊恩（Anthony McClain）說，大多數慶祝返校節的人都去看了在日產體育場舉行的田納西州立大學橄欖球比賽。當局稱，一些消防和警察官員原本就在返校遊行的現場支援，納許維爾消防局首席資訊長肯德拉洛尼 (Kendra Loney) 表示，槍聲爆發時，數名消防人員立刻反應，協助傷者止血。