校園槍擊｜等1小時才破門　德州警公布案發時序認決策失誤

美國德州小學Robb Elementary School周二(24日)中午發生槍擊事件，18歲槍手拉莫斯(Salvador Ramos)持步槍射殺19名兒童和2名教師。從槍手進入校園、到警方擊斃槍手，共經過約1個半小時，令當地媒體及受害者家屬對警方行動存有質疑，警方周五(27日)公布案發時序，承認當時決策失誤。

事發半小時後至少有8個求救電話，但20多名警員還站在校舍走道等人拿鑰匙、等支援。(AP)

案發當日，從槍手進入校園、到警方擊斃槍手，共經過約1個半小時，警方更是在抵達現場後約1小時才破門而入；期間，被困學生多次撥打911懇求快派人來，事發半小時後至少有8個求救電話，但20多名警員還站在校舍走廊通道等人拿鑰匙、等支援。德州公共安全部部長Steven McCraw周五會見傳媒，坦承警方決策失誤。

案發當日警方接報時序

上午11時33分，18歲槍手拉莫斯進入小學，將師生反鎖在課室。

上午11時35分，有7名警員到場，未有立即破門而入，因為現場指揮官、該學區的警察局長認為，槍手處於密閉空間，因此不是1個「活躍中」的槍手，警方「有時間去拿鑰匙，並等候1個戰術小組」來破門。

中午12時03分，首度有受困112號教室裡的女學生撥911報警求救，通報自己的位置；走廊上已經有19名員警，但都無破門進入，即使員警持續聽到教室內傳來槍聲。

中午12時07分，這名學生又通報說有多人死亡。該學生之後在13分和16分兩度打電話催促警方，回報有8至9人還活著。

中午12時19分，隔壁111號教室（與112號教室相通）的1名女學生打來求救。

中午12時36分，112號教室第一個打電話的女學生又打來了，結果被要求保持安靜、不要掛斷電話；12點43分和47分，她懇求趕緊派警察來。

中午12時50分，警方入教室擊斃槍手。

中午12時51分，電話裡可以聽見似乎是警方在疏散學生的聲音。

Steven McCraw解釋了拉莫斯在開始犯案後1個半小時才被擊斃的原因，也解釋了為何不是當地警察、而是聯邦邊境巡邏隊戰術小組擊斃了槍手。Steven McCraw表示，「這當然不是正確的決定，這次錯誤決定，沒有任何藉口」，「現在講都是後見之明，當時決策是錯的。」「我們現在只是陳述事實，不是要為我們的行動辯解。」但他強調自己並非現場指揮官。