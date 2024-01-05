校園槍擊｜美國愛荷華州中學釀1死5傷　疑兇吞槍自殺(有片)

美國愛荷華州一間中學發生槍擊案，最少造成1死5傷，槍手自殺死亡。事發於周四(4日) 在愛荷華州達拉斯縣佩里鎮高中Perry High School，是結束寒假後首日復課，當時學生還未開始上課，一名槍手在早上闖入學校開槍，一名6年級學生中槍死亡，另外，包括校長在內5名師生受傷，警方在事發後7分鐘趕抵現場。

有美國傳媒引述警方消息指，槍手在作案後開槍自殺身亡，警方表示，槍手為該校17歲的高中生Dylan Butler，他手持一把獵槍和一把手槍到學校行兇，單獨犯案，正調查犯案動機。傍晚有民眾自發前往校園悼念槍擊死傷者。