校園槍擊｜美國愛荷華州中學釀1死5傷　疑兇吞槍自殺(有片)

美國愛荷華州一間中學發生槍擊案，最少造成1死5傷，槍手自殺死亡。事發於周四(4日) 在愛荷華州達拉斯縣佩里鎮高中Perry High School，是結束寒假後首日復課，當時學生還未開始上課，一名槍手在早上闖入學校開槍，一名6年級學生中槍死亡，另外，包括校長在內5名師生受傷，警方在事發後7分鐘趕抵現場。
有美國傳媒引述警方消息指，槍手在作案後開槍自殺身亡，警方表示，槍手為該校17歲的高中生Dylan Butler，他手持一把獵槍和一把手槍到學校行兇，單獨犯案，正調查犯案動機。傍晚有民眾自發前往校園悼念槍擊死傷者。
白宮呼籲國會立法應對槍械暴力
白宮發言人皮埃爾(Karine Jean-Pierre)形容是悲劇，總統拜登已與愛荷華州政府官員聯繫跟進事件，她又呼籲國會立法應對槍械暴力。美國共和黨將於本月15日，在艾奧瓦州召開首個總統選舉黨團會議。有總統參選人原訂周四在佩里中學附近舉行競選集會，槍擊發生後改為禱告會。
An Update 🚨 USA 🇺🇸— Izlamic Terrorist (@raviagrawal3) January 4, 2024
Many casualties in a mass shooting at a school in Iowa. The shooting happened at a high school before the start of the school day.
The identity of the shooter is known to the police.
Now , 2 Killed, Many Injured pic.twitter.com/WbW7b0vVyi