校園槍擊｜血案現場直擊：學生躲進枱底 撲到中槍同學身上詐死才逃過一劫

美國德州小學校園槍擊案，19名學生2名教師在課室裡被槍手拉莫斯(Salvador Ramos)瘋狂射殺，只有少數學生逃過鬼門關。其中一名生還的四年級男生周三向美媒KENS 5憶述槍手行兇過程，槍手入課室前曾向校內一道門開槍，進來後便彎身對學生說，「(你們)是時候去死了」，他當時聽到外面傳來槍聲，便叫朋友找地方躲藏，不讓槍手看見，也不要發出聲音，於是他與另外4名學生便躲進一張有布覆蓋的長枱枱底，槍手沒發現，他們才逃過一劫。

該名男生說，隨後警察到來，警察對學生說「你們需要援手就呼叫」，他一名女同學立即叫「救命」，槍手聽到，便朝該名女生開槍。該名警察衝進課室，槍手向他開槍，警察還火，直至停火，他們5人才敢從枱底爬出來。

男生說，兩位教師Irma Garcia和Eva Mireles為保護學生而犧牲，「她們是很好的老師」，「她們擋在我的同學前面去幫助，去救他們」。

另外，11歲生還女生米亞赫(Miah)的父親接受《華盛頓郵報》訪問，表示米亞赫有同學中槍，她躺在同學身上「詐死」，才避過一劫，但對方最後傷重不治。

親人發文悼念教師

兩位教師捨身救學生，令人敬佩，Garcia外甥John Martinez在Twitter發文悼念：「她(Garcia)死的時候緊抱學生，試著保護他們。他們不僅是她的學生，也是她的孩子。」

Mireles的女兒亦在Facebook表達對母親的敬意：「沒有你，不知道日子該怎麼過，但我會照顧好爸爸，照顧好我們的狗狗，也會永遠說著你的名字，讓你永遠不被忘記。Eva Mireles，小學4年級老師，她無私地走到學生前面，救了他們的性命。」