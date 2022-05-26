校園槍擊｜18歲槍手闖小學開殺戒 19童2老師慘死

慘劇發生在德州烏瓦爾德鎮的羅布小學(Robb Elementary School)，槍手拉莫斯(Salvador Ramos)早上在家與祖母爭吵，開槍射傷對方後駕車逃離現場，並於約早上11時30分在事發小學不遠處撞入路溝翻側，他身穿避彈衣手持步槍和彈藥落車走向校園，校警開槍阻止惜未能成功，網上片段見到他走入校內一刻。官員指「槍手見人就開槍」，所有死者當時都在一個四年級的課室內，有報道指拉莫斯反鎖在課室約45分鐘行兇。約300名家長聞訊趕到學校，目擊者指最後幾名生還師生步出校園，「只見一名小女孩滿身鮮血，家長在驚慌尖叫，場面可怕」。

美國德州發生近10年來最嚴重校園槍擊案，一名18歲青年周二闖入一間小學大開殺戒，造成19名年齡介乎7至10歲學童和2名老師死亡，其中一名老師為學生擋彈犧牲，另有多名學童受傷。槍手最後遭警方擊斃，行兇動機未明，據悉他因家境貧窮，曾在校內受欺凌，而周二是其前同班同學畢業翌日。事件也再度引起美國槍械管制爭議，總統拜登促請美國人對抗勢力強大的支持擁槍遊說組織。

生還學童嚇暈

當局指遇害學生包括二至四年級學生，年齡介乎7至10歲。校內學生事發後被疏散到一個中心，家長到該處等待子女消息，有人在社交網尋找女兒下落，最終收到噩耗。學校兩天後便開始放暑假，一名10歲遇害學童母親說一早與兒子到學校領畢業證書，他開心期待暑假後升上初中。拍照後，她擁抱愛兒說再見後離開，豈料從此天人永隔。另有人說，姪子目睹朋友被射爆面倒地後嚇個半死。有學生稱，聽到有男子破口大罵和怒吼，未幾聽到槍聲。

有師生逃到學校隔鄰殯儀館躲避，劫後餘生的學童嚇得全身顫抖、緊抱同學，有人驚得雙手掩耳尖叫，一名癲癇症男童更昏倒。有學童指當時子彈射爆玻璃窗，碎片散落他們身上，有同學受傷流血。

槍手校內遭欺凌反社會

據悉，拉莫斯年滿18歲即買槍，並於行兇前3天上載兩支AR-15步槍和彈匣的照片到社交網。其前同學透露，拉莫斯因家境貧窮在校內受欺凌，包括被取笑衣著，又被笑是「emo」(帶有貶意的punk友形象)、笑他說話口齒不清，又亂說他是同性戀者。該同學指他是射擊遊戲《Call of Duty》粉絲。拉莫斯最終輟學並於快餐店工作，惟上月已辭職，同事指他沉默寡言，性格具侵略性及反社會。拜登發表講話稱，對父母失去孩子深感哀痛，並問何時才能對抗反對槍管的聲音，「一名18歲孩子可走入槍店，並購買兩支攻擊武器是錯誤的」。 (相關新聞A4)