校工伸手入內褲摸學生屁股 法官稱不足10秒不算性侵 網民上載摸胸片抗議

意大利近日一宗法庭判案惹起爭議，網民發起上載摸胸10秒片段抗議法官放生「色狼」。去年4月在羅馬一間學校，66歲看守校門的校工Antonio Avola猛然伸手插入一名17歲女學生的褲子裡，繼而伸入內褲摸屁股，還拉扯內褲。事主報案後，Avola辯稱只是「開玩笑」，檢控官要求就他性侵行為監禁3年半。但法官日前判Avola無罪，指他撫摸受害人不足10秒「不構成罪行」。

意大利性侵｜「誰理會是否夠10秒」

有關判決震驚社會，意大利演員Paolo Camilli上載他揉搓自己胸部近10秒的片段，以意大利語激動地說：「這不足10秒，不算是猥褻。但更重要是，誰會去計算時間？」他的帖文引起社交網標籤#10secondi (10 seconds)和#palpatabreve (brief groping)的抗議活動，一名女網友手摸胸部近10秒後稱，「若有人在沒有我同意下，摸我的胸部10秒或以下，我絕對感到遭冒犯。」有數千人參與這項網上抗議活動，包括擁有近3,000萬追隨者的意大利網紅Chiara Ferragni。

受害女學生向當地報章稱，對法庭不判罰Avola感到憤怒，「法官認為他(Avola)在開玩笑？但對我來說不是玩笑。」她指，Avola沒有出聲走到她後面，然後伸手入她的內褲，「他撫摸我的臀部……老人家不應這樣向一名年輕人開玩笑。雖然只是數秒，但足以讓我感覺到他的手摸我」。那名女學生又說，事件令她開始不信任校方和警方。