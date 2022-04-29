核武威脅｜普京放狠話：「閃電」報復介入烏戰國家

俄羅斯官員頻頻打核戰牌，總統普京周三到聖彼得堡聯邦議會發表演說，警告若有國家介入俄羅斯與烏克蘭的戰事，將採取「閃電」報復，「我們擁有無人匹敵的工具……必要時會使用它們」，似乎是指彈道導彈和核武。

普京稱「若外來者企圖介入烏克蘭事情，對俄羅斯構成戰略威脅，我們的回應將會是閃電式的。」他未有詳細說明是甚麼回應。有輿論認為，普京雖未有指明會動用核武，但相信他是指上周首次成功試射的可攜核彈頭新型洲際彈道導彈薩爾馬特(Sarmat)，他聲稱該導彈可穿透所有防禦系統，威力無人能及。普京又重申，「英勇」的俄軍絕對可完成今次「特別軍事行動」的所有目標。他也再次在無證據下，聲稱烏克蘭尋求擁有核武或發展生化武器，對「我們祖國構成真正威脅」。

俄喉舌：普京寧爆核戰不接受戰敗

英國國防大臣華禮仕認為，普京的言論反映俄方被逼到幾乎無路可走，試圖擴大威脅，以及發動插贓嫁禍的「假旗」行動或攻擊。他認為，戰況與普京所說剛好相反，其出兵目的幾乎全部失敗。俄軍進攻速度未如預期，美國等西方國家近日又加大對烏克蘭的軍事援助，以抗擊俄軍在烏東頓巴斯地區的進攻，令俄羅斯失去耐性。普京發表反擊警告後，國營電視台RT一名編輯在論政節目中說，普京寧願與西方爆發全面核戰，都不會接受在烏克蘭戰敗，「不是我們在烏克蘭打敗仗，就是第三次世界大戰爆發，我認為三戰機會大些，你都知道我們和我們領導人的性格。最有可能的結果是發動核武攻擊結束一切……」她又說，這聽來恐怖，但另一方面來看「我們會上天堂，而敵人只會呱呱叫……我們遲早有一天會死」。烏方指俄軍在烏東進攻步伐加快，也恢復炮擊馬里烏波爾的鋼鐵廠，留守烏軍稱廠裡有逾600名傷兵、數百名平民，有老有嫩，還有殘障者，希望國際營救。周二與普京會晤的聯合國秘書長古特雷斯昨到了烏戰亂地區視察，包括有大量平民被殺的布查鎮，他譴責有關暴行並重申需要調查，「一旦有戰爭，最大受害者始終是平民」。