核武震懾｜試射可攜核彈新型洲際導彈 普京形容無敵 警告西方三思

俄羅斯因出兵攻打烏克蘭與西方關係緊張之際，周三首次試射新型洲際導彈薩爾馬特(Sarmat)，軍方稱成功擊中近6,000公里遠於堪察加半島的目標。報道指，薩爾馬特可攜帶10枚或以上核彈頭。俄總統普京說，該導彈可穿透所有現代導彈防禦系統，「全球無類似的導彈，長時間內也不會出現」，並警告對俄羅斯懷有任何侵略企圖的西方要三思而行。普京曾指控西方國家向烏克蘭提供武器拖延戰事。

俄羅斯國防部表示，周三下午3時12分於北部普列謝茨克發射場，發射一枚薩爾馬特洲際彈道導彈並非常成功，導彈各階段飛行運作正常。普京透過視像觀看試射過程，並稱「這真是獨一無二的武器，將加強我們部隊的作戰力量，可靠地確保俄羅斯抵抗外來安全威脅，也可讓那些熱衷瘋狂侵略言論、企圖威脅我們國家的人三思。」俄國防部稱，薩爾馬特是全球威力最強勁的導彈，擁最大的射程範圍，將大大加強俄核武部隊力量，又說該導彈可攜帶高超速音滑行飛行器和其他種類彈頭。

俄羅斯航天局稱，完成所有測試後，將在今年秋季付運薩爾馬特導彈，其負責人羅戈津在通訊平台中更稱今次試射是「送給北約的禮物」。美國國防部淡化事件，發言人指俄國根據美俄《新削減戰略武器條約》事前已知會美方計劃試射洲際導彈，「這為例行測試，不是突然。不認為這次試射對美國或其盟友構成威脅」。專家認為，俄國選在下月慶祝二戰勝利日前試射，是要展示其科技成就，並指薩爾馬特導彈可攜帶10枚或以上導彈和誘餌，俄方可選擇在地球極地發射，對地面及衛星雷達及追蹤系統構成挑戰。