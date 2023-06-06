核污水即將排出大海 福島核廠海魚驚揭輻射超標180倍

日本正為排放福島第一核電廠核污水入大海，作最後準備。營運該核廠的東京電力公司，周一把海水注入上月竣工的海底隧道內，準備稍後把經稀釋的核廢水透經隧道排至離岸約一公里大海。與此同時，東電在福島核廠附近捕捉的魚類，驗出放射性元素「銫」含量超標180倍的消息，令排放計劃更受關注。中方周一在國際原子能機構(IAEA)的會議上，再次嚴厲抨擊日本排放核廢水計劃。 東電周一發表報告指，上月在福島核廠1號至4號機組旁港灣內防波堤內捕獲的海魚「許氏平鮋」，驗出「銫」的含量達每公斤18,000貝克勒爾，是日本食品衛生法規定標準的180倍。東電指捕魚位置有放射性物質濃度較高的核污水流出，會在該處設置護網，防止魚類游出港灣。

福島核污水｜6000噸海水已注入隧道 福島核廠範圍水域的「許氏平鮋」驗出輻射超標並非新事，日本政府過去曾最少3度要求停售在附近海域捕捉的許氏平鮋。今次發現時值福島核污水即將排出大海，但東電未有因此改變計劃。據東電稱，排出大海的核污水經過理處，會稀釋至安全水平，所含的放射性物質「氚」將低至國家標準的四十分一。南韓一組專家上月在福島核廠視察後表示，日方確有按照計劃安裝「先進廢水處理系統」(ALPS)等設備，但仍需進一步檢驗和分析更多數據。 去年8月起，東電以大型挖掘機從福島第一核電廠5及6號機組附近的豎井底部，開始橫向挖掘。隧道全長約1,030米，據報上月已挖掘完成。日本放送協會(NHK)昨稱，東電已把6,000噸海水注入隧道，而整個排放系統目前尚欠一個蓄水池便完成興建，核廢水準備排出大海前夕，會暫存在該蓄水池內。