格林美2025｜披頭四解散逾50年第8次獲獎　約翰連儂兒子代表領獎(有片)

《 Now and Then 》同獲年度唱片獎提名

1965年,披頭四在第七屆格林美獎上首次獲獎,他們的《A Hard Day’s Night》贏得了「最佳新人獎」(Best New Artist)和「最佳人聲組合獎」(Performance by a Vocal Group )。披頭四在1970年解散前,憑藉專輯《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》再度獲得格林美獎。1997年,他們因《The Beatles Anthology》和《Free as a Bird》再獲得3座格林美獎。此外,《Now and Then》在本屆格林美獎中,還獲得年度唱片獎的提名,該獎項最終由Kendrick Lamar的《Not Like Us》獲得。