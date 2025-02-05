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2025-02-05 12:18:00

格林美2025｜披頭四解散逾50年第8次獲獎　約翰連儂兒子代表領獎(有片)

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披頭四解散逾50年第8次獲格林美獎，約翰連儂兒子代表領獎。(AP)

披頭四解散逾50年第8次獲格林美獎，約翰連儂兒子代表領獎。(AP)

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披頭四(The Beatles) 1970年解散至今已逾半世紀，成員保羅麥卡尼(Paul McCartney)和靈高史達(Ringo Starr)2023年完成樂隊的歌曲《Now and Then》，並成功發行。該曲最近在格林美獎上獲得最佳搖滾表演獎，這是自1997年以來披頭四首次獲得此類榮譽。

綜合報道，《Now and Then》被麥卡尼稱為「披頭四的最後一首歌曲」，原唱是1980年去世的樂隊成員約翰連儂(John Lennon)。歌裡包含了約翰連濃1970年的原始錄音，並通過AI技術修復。約翰連儂和小野洋子(Yoko Ono)的兒子Sean Ono Lennon代表接受「最佳搖滾演出獎」(Best rock performance)Sean在頒獎典禮上表示：「披頭四樂團對音樂界的貢獻令人難以置信，他們的音樂仍然深植於我們的文化中。對我來說，他們是有史以來最偉大的樂隊。這個世界需要像披頭四這樣的音樂，我們需要和平與愛，需要六十年代的音樂傳承下去。」

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《Now and Then》被麥卡尼稱為「披頭四的最後一首歌曲」。(網上圖片)

《Now and Then》被麥卡尼稱為「披頭四的最後一首歌曲」。(網上圖片)

Now and Then》同獲年度唱片獎提名

1965年，披頭四在第七屆格林美獎上首次獲獎，他們的《A Hard Day’s Night》贏得了「最佳新人獎」(Best New Artist)和「最佳人聲組合獎」(Performance by a Vocal Group )。披頭四在1970年解散前，憑藉專輯《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》再度獲得格林美獎。1997年，他們因《The Beatles Anthology》和《Free as a Bird》再獲得3座格林美獎。此外，《Now and Then》在本屆格林美獎中，還獲得年度唱片獎的提名，該獎項最終由Kendrick Lamar的《Not Like Us》獲得。

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