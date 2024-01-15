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國際
2024-01-15 18:52:41

格陵蘭冰川浮冰竟變奢侈品 運杜拜製雞尾酒 創辦人收「死亡恐嚇」

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該公司聯合創辦人拉斯穆森展示所採集的浮冰。(互聯網)

該公司聯合創辦人拉斯穆森展示所採集的浮冰。(互聯網)

全球暖化導致極地冰川融化，情況令人憂慮，但格陵蘭有公司把當地從冰川碎裂出來的巨型浮冰，變成「奢華享受」，運至阿聯酋杜拜調配雞尾酒。這種聽來絕不「政治正確」的做法，引起嚴厲批評。

英國《衛報》報道，把冰川冰用於飲品在格陵蘭是一種常見做法，多年來有多間公司曾試圖出口冰川冰，但均未成功。及至最近，於2022年成立的初創企業Arctic Ice，終成功發送了首批20公噸的北極冰川冰。該公司聯合創辦人拉斯穆森(Malik V Rasmussen)聲稱，冰川冰經過長達10萬年壓縮，完全沒有氣泡，比普通冰融化得更慢，令烈酒不會快速稀釋，也較杜拜常用於製冰的礦泉水更純淨。該公司聲言，其冰川浮冰從未與任何土壤接觸，也沒被人類活動產生的污染物污染，是世上最清潔的H20。

該公司所採集的浮冰。(互聯網) 該公司創辦人拉斯穆森展示所採集的浮冰。(互聯網)

冰川融化｜評論︰應擔心全球變暖影響 而非賣冰！

拉斯穆森承認該公司遭受批評，指有評論認為他「應該擔心全球變暖的影響，而非銷售冰川冰」，當中更有一些「接近死亡威脅」的言論。該公司聲言，其開採的冰沒有破壞環境，來自格陵蘭努普坎格爾魯亞（Nuup Kangerlua)峽灣裡、從冰川上斷裂下來的巨大浮冰，可成為格陵蘭新的收入來源。

該公司收集冰川冰後，會先運至丹麥，再轉運至杜拜。對於被指把冰運往1.6萬公里外的杜拜，造成不必要的碳排放，該公司指，把冰運至丹麥所用的急凍貨箱，大部分是運送冷凍貨物至格陵蘭的貨箱，貨箱離境時為空箱，故用來運冰出口，造成的額外碳排放不多；至於由丹麥至杜拜的路段，該公司承諾一旦建立了供應鏈並計算好碳足跡，會作出碳補償。

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