格陵蘭冰川浮冰竟變奢侈品 運杜拜製雞尾酒 創辦人收「死亡恐嚇」

全球暖化導致極地冰川融化，情況令人憂慮，但格陵蘭有公司把當地從冰川碎裂出來的巨型浮冰，變成「奢華享受」，運至阿聯酋杜拜調配雞尾酒。這種聽來絕不「政治正確」的做法，引起嚴厲批評。

英國《衛報》報道，把冰川冰用於飲品在格陵蘭是一種常見做法，多年來有多間公司曾試圖出口冰川冰，但均未成功。及至最近，於2022年成立的初創企業Arctic Ice，終成功發送了首批20公噸的北極冰川冰。該公司聯合創辦人拉斯穆森(Malik V Rasmussen)聲稱，冰川冰經過長達10萬年壓縮，完全沒有氣泡，比普通冰融化得更慢，令烈酒不會快速稀釋，也較杜拜常用於製冰的礦泉水更純淨。該公司聲言，其冰川浮冰從未與任何土壤接觸，也沒被人類活動產生的污染物污染，是世上最清潔的H20。