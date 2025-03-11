格陵蘭議會選舉今投票測試獨立意向 首投族：拒做美國第51州

格陵蘭議會選舉今日(11日)投票，這個位於北極圈的全球最大島嶼因美國總統特朗普多番稱想「收購」突成國際焦點，歐洲尤為關注。這次選舉被視為測試格陵蘭人是否想脫離丹麥自治國現狀爭取獨立的意向，若獨立或會靠攏美國。不過，有首次投票的18歲選民稱，她想獨立，與北極地區建立更多聯繫，而不單是與丹麥、北歐或歐洲建立聯繫，但她也不想成為美國第51州，特朗普的說法欠缺尊重，視格陵蘭為「可以擁有的物品」。 格陵蘭議會選舉｜氣候暖化資源「浮面」成香餑餑 近年因氣候暖化，格陵蘭的豐富自然資源變得較容易開採，頓成香餑餑。中國和俄羅斯在區內的軍事活動變頻繁，惹起歐美關注，特朗普更想爭奪當地資源，他初時更沒有排除軍事行動的可能性。格陵蘭面積相等於3個美國德州，但僅有5.7萬人口，自1953年便成為丹麥的屬土，於1979年成立國會後獲部分自治權，但丹麥仍擁外交事務和金融政策的權力，每年向當地經濟僅注入不足10億美元(78億港元)。格陵蘭地方政府2009年獲更大的自治權，包括可舉行公投脫離丹麥全面獨立，但因恐脫脫離丹麥經濟援助將影響生活水平，而從來沒有舉行過獨立公投。格陵蘭一半的預算開支依靠丹麥，當地居民擔心脫離後，失去免費教育和醫療福利。

格陵蘭議會選舉｜特朗普插一腳令民意生變 格陵蘭擁大量資源，包括重要礦物，例如用於高科技產業的稀土，但因為氣候環境拖慢開發。周二議會選舉投票結果難料，一月的民調顯示大部分居民支持獨立，但擔心生活質素受影響，加上特朗普一月上台後重提收購格陵蘭，令民意現分化。特朗普重申格陵蘭對美國國家安全十分重要，初時拒絕排除動用軍事力量，但之後態度軟化，稱尊重島民意願，並承諾若加入美國，將向當地投資數十億美元。 格陵蘭議會選舉｜總理埃格德：願與其他國家合作 格陵蘭總理埃格德強調格陵蘭不可賣，倡議一個廣泛的聯合政府對抗外來壓力。他周一受訪時批抨特朗普的提議「不尊重」，表達願意與其他國家合作。全部6個主要政黨包括執政黨Inuit Ataqatigiit及其聯合政府拍擋Siumut均支持獨立，但對如何及何時獨立現分歧。Inuit Ataqatigiit議員稱，特朗普的言論令大部分選民擔心，他們期望尋求與歐洲建立更強大的聯繫，以維護他們的主權。大部分選民稱，他們不討厭美國人，指美國太空基地駐在當地，但也無意成為「美國人」。 支持獨立、主要在野黨Naleraq在投票前因特朗普對該島的興趣，以及批評丹麥一直剝奪格陵蘭的礦物資源財富，而獲不少選民支持，該黨候選人稱「這是我們獨立投票」。該黨相信美國的興趣增加格陵蘭與丹麥的談判籌碼。預測指該黨將可較現時5個議席有所增加，但似乎不能成為最大黨。

格陵蘭議會選舉｜各地記者湧至嚇驚島民 因特朗普的言論令格陵蘭的民主進程大為改變，今次選舉受到全球關注，遠至日本和克羅地亞的傳媒也派記者到當地採訪。總理埃格德參與候選人辯論後，有75名支持者在場外聲援，但記者人數幾乎蓋過他們。有支持者說，「這些記者嚇親我們，這反映將有事情發生。我猜想特朗普還暗藏甚麼招數。」