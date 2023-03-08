格魯吉亞人不滿外國代理人法案　稱限制新聞自由及公民社會

位處亞洲及歐洲之間，高加索地區的前蘇聯加盟共和國格魯吉亞，首都的第比利斯爆發示威者與警察衝突。原因是當地的國會支持推動一項「外國代理人」法案，公眾批評將限制新聞自由及打壓公民社會。

該法案受到廣泛的批評，原因是法案要求非政府組織以及獨立媒體，在獲得20%以上外國資金，需要宣告為外國的代理人。該國的反對派批評，法案如同俄羅斯的法律，並將打壓當地的新聞自由及公民社會。示威者呼籲今日（8日）繼續在國會外進行示威。

歐盟批評不符合其價值和標準

歐盟的外交代表Josep Borrell就警告，指目前仍在審視格魯吉亞加入歐盟的申請，而有關的法案並不符合歐盟的價值和標準。俄羅斯在2012年通過了自身的「外國代理人」法案，並在近年藉此打壓西方資助的非政府組織以及媒體。有示威者表示：「這是俄羅斯人的法律，我們所有人都知道。我們不想成為前蘇聯的一部份，我們要成為歐盟的一部份。我們想親西方。」

出訪紐約的格魯吉亞總統Salome Zourabichvili發表影片表示支持示威者：「我與你們站在一起。今日你代表自由的格魯吉亞。格魯吉亞的未來是在歐洲，不容許任何人拿走這個未來。」然而執政的格魯吉亞夢想黨有76名議員支持這項草案。而周一的議會討論因為國會爭議告終。